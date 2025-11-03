Barnmorska, Senior fas, till Prenatal-/Förlossningsavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-11-03
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en erfaren barnmorska och söker en roll där din erfarenhet och kliniska expertis verkligen får göra skillnad? Vi söker trygga och erfarna barnmorskor som vill leda och stödja vårt team i det dagliga arbetet, där varje patientmöte präglas av kvalitet och patientsäkerhet.
Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi har cirka 800 anställda och består av gynekologisk och obstetrisk verksamhet i både Lund och Malmö. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning. Inom verksamhetsområdet bedrivs även framgångsrik forskning.
I denna tjänst är fokus att stärka teamets kompetens i det dagliga, praktiska arbetet och att förbättra patientsäkerheten genom evidensbaserade metoder och rutiner. Rollen skiljer sig genom att betona det direkta stödet och mentorskapet i vardagsarbetet. Här får du möjlighet att vara en ledande röst för kvalitetssäkring och teamutveckling, samtidigt som du arbetar nära patienterna och är ett kompetensstöd på avdelningarna. Om du brinner för att skapa en trygg, lärande vårdmiljö och att stödja kollegor i deras kliniska utveckling, är detta rollen för dig!
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som barnmorska i senior fas har du en fördjupad helhet i din profession samt hanterar, analyserar och handleder komplexa vårdsituationer i det kliniska patientnära arbetet. Du har under ditt yrkesliv medverkat vid och handlagt akuta sällanhändelser och fortsätter att fördjupa dina färdigheter samt bidra till utvecklingsarbete. I din roll använder du din omfattande kliniska erfarenhet för att stödja och utbilda vårdteamet i det praktiska arbetet. Genom handledning och mentorskap hjälper du kollegor att stärka sina kliniska färdigheter och bidrar till att upprätthålla hög patientsäkerhet i varje möte.
Ditt ledarskap främjar en trygg och positiv arbetsmiljö där samarbete och laganda står i fokus. Du stöttar teamet i att hantera både vardagliga utmaningar och plötsliga förändringar med tydlig handlingsberedskap. Du förväntas ha en god pedagogisk förmåga, vara en aktiv del i implementering av tidigare forskning och evidens samt vara med och utveckla nya arbetssätt.
Genom att vara en teamspelare deltar och leder du välfungerande teamarbete och arbetar aktivt med att lyfta dina kollegor.
I din roll är du en resurs för chefer vid bedömning av barnmorskors kompetens, vilket sker inom ramen för verksamhetens KTM.
Administrativ tid och innehållet för uppdraget sker enligt överenskommelse med enhetschef och anpassas efter verksamhetens behov. Under sommarperioden avsätts ingen tid för administrativa uppgifter utan endast kliniskt arbete utförs.Kvalifikationer
KRAV PÅ UTBILDNING
• Legitimerad barnmorska med behörighet av verka inom svensk sjukvård
• Kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
KRAV PÅ ERFARENHET
• Uppnådda kompetenskrav för senior fas enligt lokalt utvecklingsprogram inom kompetens och tjänstemodellen
• Mångårig klinisk erfarenhet inom förlossningsvård
MERITERANDE UTBILDNING
• Magister- eller masterexamen
• Kurser inom områdena förbättrings- och förändringskunskap, projektledning, patientsäkerhet och/ eller ledarskap eller som kan vara relevanta för verksamheten
• Handledarutbildning, högskolenivå
MERITERANDE ERFARENHET:
• Mångårig klinisk erfarenhet som barnmorska inom flera olika områden (till exempel primärvården, ultraljud, specialistmödravården, förlossningsvård, eftervården)
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som sätter patienten i fokus, är engagerad, initiativrik och flexibel. Du arbetar personcentrerat och strävar efter att utvecklas i din roll som senior barnmorska inom obstetriken. Vi önskar att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret samt respekt och förtroende mellan arbetskamrater och närmsta chef. Då vi arbetar tvärprofessionellt är det av vikt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga samt ett drivande arbetssätt med fokus på evidensbaserad vårdutveckling. Du har god förmåga att inge förtroende, kunna leda arbetsgrupper och implementera nya arbetssätt. Vi arbetar efter Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi vill att du ska trivas och vilja stanna kvar och utvecklas hos oss. Därför driver vi satsningar som vår kompetens och tjänstemodell med fokus på kontinuerligt och livslångt lärande. Kompetens och tjänstemodellen är indelad i olika faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna blir du behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
