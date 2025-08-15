Barnmorska med sexologutbildning till Gynekologimottagning i Malmö
Verksamhetsområde kvinnosjukvård har cirka 950 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet i såväl Malmö som Lund. Som universitetssjukhus har vi uppdrag inom utveckling samt utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.
Kvinnohälsan Malmö ingår i Område gynekologi och tillhör organisatoriskt gynekologiska mottagningen i Malmö. Inom Kvinnohälsan finns bland annat abortvård, dagvård, sexologmottagning, VS-mottagning och specialistprevention. Sexologmottagningen och kvinnohälsan befinner sig i ett expansivt skede. Vi har bland annat varit med och utvecklat nationellt vårdprogram i endometrios, tagit fram ett kunskapsstöd med nationella riktlinjer i vulvodyni och håller i nationell vulvautbildning.
Vår enhet präglas av en positiv anda där delaktighet och ansvar är en viktig del av det dagliga arbetet.
Varmt välkommen till Kvinnohälsan i Malmö!
Hos oss får du ett självständigt, ansvarsfullt och omväxlande arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar sexologiskt behandlingsarbete. Du är en del i vulva-, endometrios- och avvikande könstillhörighet (DSD) teamen.
Därtill möter du patienter som exempelvis efter förlossning eller andra gynekologiska ingrepp är i behov av sexologiskt behandlingsarbete. Att följa patienten i processen är en viktig del i ditt arbete liksom föreläsningar inom sexologi. Att ge ett gott och effektivt omhändertagande av våra patienter utgör en naturlig del av din vardag.
Du har ett nära samarbete med övriga medarbetare inom området och tillsammans arbetar vi mot enhetens samt verksamhetens gemensamma mål. Vi ser gärna att du inspirerar till och deltar i Kvinnohälsans utvecklingsarbete och värdesätter ett gott medarbetarskap där patienten alltid står i centrum. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med vidareutbildning i sexologi med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är meriterande om du har du en slutförd master i sexologi alternativt är studerande i vidareutbildningen sexologi med avsikt att slutföra denna. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är också meriterande om du har terapiutbildning och/eller utbildning i motiverande samtal.
Förutom ett genuint intresse för kvinnosjukvård, sexologisk kompetens och noggrannhet lägger vi stor vikt vid engagemang, samarbete och ett gott bemötande. Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och har god kommunikationsförmåga. Därtill trivs du i en liten personalgrupp samtidigt som du kan arbeta över gränserna och har ett professionellt förhållningssätt gentemot dina arbetskamrater samt patienter. Ditt arbete kännetecknas av effektivitet och hög kvalitet, där du också arbetar mot verksamhetens mål. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
