Barnmorska med intresse för psykisk ohälsa och vårdsamordning
2025-08-26
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Söker du ett spännande uppdrag och har ett genuint intresse för psykisk hälsa, så kanske det här är något för dig. Vårdcentral Rättvik behöver förstärka mödravårdsenheten med ytterligare en barnmorska på 50 procent som kombineras med uppdrag som vårdsamordnare. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vårdcentral Rättvik har cirka 10350 listade patienter. Här arbetar ett engagerat team om drygt 50 personer från olika yrkeskategorier läkare, distriktssjuksköterskor/sjuksköterskor, fysioterapeuter, samtalsterapeuter, barnmorskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Tillsammans skapar vi en trygg och säker vård för våra invånare, där primärvården spelar en central roll.
Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss arbetar du både självständigt och i team med dina kollegor. Fokus ligger på mödravård, preventivmedel, rådgivning om sexuell- och reproduktiv hälsa samt cellprovtagning med mera. Du planerar och genomför föräldraförberedande kurser enligt Föda utan rädsla samt amningsförberedande kurser.
Som barnmorska har du tätt samarbete med andra yrkeskategorier såsom BVC-sköterska, MBHV- psykolog, läkare och fysioterapeut. Du kommer att ingå i regionens nätverk för vårdsamordnare. Därtill har region Dalarna genom den regionala MHV-enheten ett väl utarbetat koncept för regionens barnmorskor i primärvård inom vilket fortbildning och gemensamma träffar anordnas.
I uppdraget ingår även att arbeta som vårdsamordnare som innebär att du arbetar självständigt med systematisk uppföljning av patientens läkemedelsbehandling vid depressions- och ångesttillstånd, arbete sker i nära samarbete med andra personal professioner.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att höja patientens eget engagemang till rekommenderad behandling och öka följsamheten till läkemedelsbehandling. Vidare arbetar du med motiverande samtal, upprättande av vårdplaner, följa förlopp med hjälp av evidensbaserade skattningsskalor, suicidriskbedömning.
Utbildning i vårdsamordning planeras in i samband med tillträde av tjänst.
Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska med intresse även för psykisk ohälsa
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt men också i team
Kunskap i svenska motsvarande c1-nivå
Meriterande:
Motiverande samtal
Kunskap om de vanligast förekommande läkemedelsbehandlingarna vid depression och ångestsyndrom.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
