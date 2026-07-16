Barnmorska med förskrivningsrätt till Barnmorskemottagningen Arlöv
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Burlöv Visa alla sjuksköterskejobb i Burlöv
2026-07-16
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, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
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Gör skillnad. Varje dag.
Är du barnmorska med förskrivningsrätt och vill arbeta i en verksamhet där du får möjlighet att göra skillnad genom hela vårdkedjan; från preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa till graviditet och föräldraskap? Hos oss erbjuds du ett självständigt och utvecklande arbete i ett engagerat team där samarbete, kvalitet och patientens bästa står i centrum.
Barnmorskemottagningen Arlöv är en del av Familjecentralen Samovaren, där barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och socialt stöd samverkar för att skapa ett tryggt och sammanhållet stöd för blivande och nyblivna familjer. Det tvärprofessionella samarbetet ger goda möjligheter att arbeta med familjen i fokus och bidra till en tillgänglig och personcentrerad vård.
Hos oss erbjuder vi ett brett uppdrag inom kvinnohälsa och mödrahälsovård. Vi arbetar bland annat med graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning, STI-provtagning och rådgivning kring sexuell och reproduktiv hälsa. Vi erbjuder även digitala vårdkontakter via 1177 Direkt, vilket ger våra patienter möjlighet att få rådgivning och kontakt med barnmorska även digitalt.
Mottagningen ligger centralt i Arlöv med goda kommunikationsmöjligheter till både Malmö och Lund. Vi erbjuder möjlighet till deltidsarbete enligt överenskommelse.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss har du ett självständigt och stimulerande arbete där du genom ditt bemötande och din kompetens gör stor skillnad för individen. Vi erbjuder en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter så att du får en trygg start i uppdraget.
I tjänsten arbetar du bland annat med graviditetsövervakning enligt Region Skånes basprogram, preventivmedelsrådgivning, rådgivning kring levnadsvanor, gynekologisk cellprovtagning, lättgynekologi, STI-provtagning och HPV-vaccination. Du möter patienter både genom fysiska besök och digitala vårdkontakter via 1177 Direkt samt erbjuder stöd och rådgivning inom sexuell och reproduktiv hälsa.
Som en del av Familjecentralen Samovaren arbetar du nära andra professioner, vilket skapar goda förutsättningar för samverkan och ett helhetsperspektiv kring familjens behov. Arbetet är varierat och ger dig möjlighet att bidra till både den enskilda patientens hälsa och verksamhetens fortsatta utveckling.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Tjänstgöring på andra barnmorskemottagningar inom verksamhetsområdet kan förekomma utifrån verksamhetens behov. Möjlighet till deltidsarbete finns efter överenskommelse.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. För tjänsten krävs förskrivningsrätt. Du har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB eller annan verksamhet inom kvinnohälsa. Har du vana av att arbeta i olika verksamhetssystem och ett intresse för digitala arbetssätt ser vi det som positivt.
För att trivas hos oss är du trygg och självständig i din yrkesroll. Du har ett professionellt bemötande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra professioner. Du bidrar med engagemang, ansvarstagande och ett gott samarbete samt har ett intresse för utveckling och förbättringsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336656". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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232 38 ARLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Ninna Darinder, Enhetschef 0725256943 Jobbnummer
10004395