Barnmorska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-12-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation där länets tre sjukhus ingår och samarbetar. I centrumet ingår enheter vid länets tre sjukhus med totalt cirka 250 medarbetare. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. Med vetenskapen som grund arbetar vi inom CFOG tillsammans för effektiva flöden och ansvarar för att verksamheten bedrivs med högsta kvalitet och i enlighet med definierad verksamhetsplan.
Nu vill vi stärka upp teamet på CFOG i Umeå med ytterligare barnmorskor, för rotationstjänstgöring inom BB och Förlossning.
BB/Antenatal och Förlossningen i Umeå är två fysiskt separerade avdelningar med nära samarbete. Som barnmorska hos oss roterar du och arbetar med alla delar. Hos oss arbetar vi i team runt patienterna, där undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare samarbetar tillsammans för att ge patienten den bästa möjliga vård.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I din roll arbetar du professionellt och sätter patienten i fokus. Som barnmorska ser du till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov samt planerar och prioriterar de åtgärder som sätts in. Arbetet ställer krav på självständighet, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta löpande beslut.
Efter behov leder och motiverar du övrig omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda kvalitativ vård.
Inom slutenvården arbetar vi treskift, dag, kväll och natt. Arbetet innebär helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska.
Du har ett gott omdöme, utpräglad samarbetsförmåga och förmåga till flexibilitet i yrkesrollen.
Vidare har du god förmåga att leda och motivera andra. Du värdesätter patientens upplevelse och behov samt strävar efter professionalism. Du har god förmåga att arbeta självständigt, se möjligheter och lösningar samt att fatta beslut.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Kontakt
Avdelningschef
Maria Johansson maria.an.johansson@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9658302