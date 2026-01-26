Barnmorska - kombinerad klinisk/administrativ tjänst på BMM
2026-01-26
Är du en engagerad barnmorska som brinner för möta att kvinnor i olika livsfaser och bygga relationer över tid? Värdesätter du att både kunna göra skillnad i det lilla, men också att arbeta med administrativt utvecklingsarbete på BMM? Då erbjuds du här en unik och flexibel roll i nära samarbete med verksamhetschef. Fördelningen mellan kliniskt arbete och administration kan justeras utifrån dina önskemål och verksamhetens behov.
Tjänsten är uppdelad i två roller med ca 50% vardera. I rollen som klinisk bm arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter på BMM. Att du kan erbjuda klimakterierådgivning är starkt meriterande. Mottagningsarbete på plats, med möjlighet till telefon- och videobesök på distans vid behov. Under sommarperioden kan den kliniska delen öka för att täcka bemanning.
Den resterande och administrativa delen av tjänsten består i att vara verksamhetschefens högra hand. Detta innebär ett varierat ansvarsområde. Arbetet kan till viss del skötas på distans, men vissa möten och planeringstillfällen kan förläggas på mottagningen.
Exempel på administrativa uppgifter kan vara schemaläggning i HKS, bemanning och schema i vårt bokningssystem, huvudhandledare för bm-student, medverka i kvalitetsuppföljning med verksamhetschef, utarbeta lokala riktlinjer, planera personaldagar/utveckla verksamheten tillsammans med verksamhetschef.
Vem är du som söker?
Du är en engagerad barnmorska som är trygg i din yrkesroll. Du uppskattar variation och trivs med ansvar, struktur och planering. Att bidra till en säker och utvecklande arbetsmiljö med högt i tak, är något du alltid strävar efter. Din erfarenhet av kliniskt arbete på BMM gör att du inte har några svårigheter att handleda vare sig barnmorskestuderande eller nya kollegor. Du har tankar kring utveckling, förbättringsarbete och vill stärka kvinnors medbestämmande i vården kring barnafödandet.
Om arbetsplatsen
Admira Kvinnohälsa är en privatägd barnmorskemottagning mitt i centrala Lund, som arbetar på uppdrag av Region Skåne inom ramen för Hälsoval BMM. Vi är ett team med kompetenta och engagerade barnmorskor som brinner för kvinnors hälsa och vill skapa mervärde för alla vi möter.
Admira Kvinnohälsa är en barnmorskemottagning med fokus på hög kvalitet, trygghet och ett professionellt bemötande. Vi arbetar med hela kedjan av kvinnohälsa och erbjuder både mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa samt tilläggsuppdrag klimakterierådgivning. Läs gärna mer på vår hemsida.
Vill du vara med och utveckla Admira Kvinnohälsa tillsammans med oss - välkommen med din ansökan!
Urvalsprocessen sker löpande och tillträde sker efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Mejla ditt personliga brev och CV till elisabet@admira.se
E-post: elisabet@admira.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Admira Kvinnohälsa AB
(org.nr 556726-2166)
Stora Södergatan 3 (visa karta
)
222 23 LUND Kontakt
verksamhetschef
Elisabet Calais elisabet@admira.se Jobbnummer
9703291