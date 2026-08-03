Barnledare för Knatteskutt 1-4 år HT26 Örnsköldsvik-Sprid rörelseglädjen!
Active Academy Nordic AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Örnsköldsvik
2026-08-03
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Vill du vara med och inspirera barn till en aktiv fritid?🌟
Kom med i Active Academy! Sveriges bästa ledarteam inom idrott för barn! Vi söker alltid nya stjärnor till vårat team⭐
Världens roligaste extrajobb! 🐰
Hos oss har du världens roligaste extrajobb som ger dig möjligheten att inspirera och motivera barn till idrottsaktiviteter samt ger erfarenheter och meriter att jobba med ledarskap och grupper.
Leka, busa och sprida glädje till barnen!
Vi på Active Academy söker nu ledare till Knatteskutt, Sveriges största Idrottsskola för barn som är mellan 1-4 år. Vi söker dig som:
👉Älskar att arbeta med barn
👉Har takten och rytmen given i kroppen
👉Har erfarenhet att leda aktiviteter för barn, gärna yngre barn, alternativt har en lång idrottsbakgrund och varit ledare för barn i något annat sammanhang (ex. förskola, skola, barnpassning)
Som person är du trygg och säker i dig själv!
Vad är Knatteskutt? 🐰
På Knatteskutt får barnen hoppa, springa, dansa och lek med boll. Här blandar vi olika idrottsaktiviteter på ett lekfullt och roligt sätt
Vi jobbar utifrån ett färdigt passupplägg som innebär att alla idrottsbanor, övningar och lekar är färdigplanerat. Du som ledare kan då lägga allt ditt fokus på att sprida härlig rörelseglädje!
Som ledare får du coachning under terminen, du deltar på en ledarutbildning och du kommer att vara en del av ett fantastiskt ledarteam på över 300 ledare.
✨Du får helt enkelt världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.
📅Info om anställningen:
Timanställning
Arbetet pågår under hösten 2026 med start vecka 35.
Passen är förlagda på Söndagar kl. 15.00-16.00 i Parkskolan gymnastiksal 2
ca 1-3h/veckan.
Mer info får du via eventuell telefonintervju
MERIT: Du får gärna studera till (eller vara färdig) förskolelärare eller liknande utbildning. Du har gärna gått estetiska programmet på gymnasiet, jobbat som gruppträningsinstruktör, annan dansutbildning eller liknande. Detta är inget krav för att söka, du kan ändå ha den rätta personligheten.
💥Du kommer vara den som inspirerar nästa generation till ett aktivt liv!
✨Ansök nu!
Vill du bli en del av Sveriges roligaste ledarteam?
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Ansökan sker endast via vår ansökningssida, ej via mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7796084-2128212". Arbetsgivare Active Academy Nordic AB
(org.nr 556718-9138), https://ssa.teamtailor.com
Parkskolan (visa karta
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891 36 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Active Academy Jobbnummer
10019915