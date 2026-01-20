Barnläkargruppen Sparta söker ny sjuksköterska till mottagningen i Malmö
2026-01-20
Vill du arbeta med barn och unga i ett engagerat team där kompetens, omtanke och arbetsglädje går hand i hand? Hos Barnläkargruppen Sparta får du vara med och utveckla barnmedicinsk specialistvård - på riktigt.
Barnläkargruppen Sparta finns i Lund och Malmö. Vi jobbar på uppdrag av Region Skåne med barnmedicinsk specialistvård. Här jobbar kompetenta och engagerade barnläkare, barnsjuksköterskor, undersköterskor, psykolog, dietist och administratörer. Vi är ett härligt och välfungerande team, våra värdeord är engagerade, kompetenta och ansvarstagande och ett gott bemötande är vår superkraft! Vi har kul på jobbet varje dag! Vi brinner för att utveckla vården och vi är i ständig förändring för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter.
Barnläkargruppen Sparta ingår i Equra, en växande vårdkoncern med 16 specialistmottagningar runt om i Sverige. Med cirka 200 medarbetare arbetar vi för att göra kvalificerad vård mer tillgänglig, trygg och personcentrerad. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där kvalitet, utveckling och omtanke är självklara delar av arbetet.
Om rollen
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av vårt obesitasteam och arbetar med patienter med obesitas, både på plats på mottagningen och via digitala vårdbesök.
Du kommer att ha egen sjuksköterskemottagning samt delta i teambesök tillsammans med andra yrkeskategorier, såsom barnläkare och dietist. Arbetet är omväxlande och inkluderar även sedvanliga arbetsuppgifter på en barnmottagning, till exempel provtagning, patientutbildning och spirometri-undersökningar.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och intresserad av att jobba med barn och unga. Har du erfarenhet av att arbeta med obesitas är det en fördel och i annat fall kommer du att få möjlighet till utbildning inom området. Vi ser gärna att du jobbat som skolsköterska eller inom barnhälsovården. Den vi letar efter är en person som lätt kommer i kontakt med både vuxna och barn i alla åldrar och har förmåga att möta varje person utifrån dennes behov.
Att vara skicklig på samtalsmetodik är meriterande. Likaså om du är vidareutbildad specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomsmedicin. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt uppdrag i en organisation med gott rykte
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla både din roll och verksamheten
Goda anställningsvillkor hos en arbetsgivare som har kollektivavtal
En kultur där professionalism möter värme, engagemang och framåtanda
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start enligt överenskommelse (arbetstider: måndag-fredag 7.30-16.00). Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Veronika Ståhl, rekryterande chef, på veronika.stahl@spartabarn.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
