Barnläkare Till Privata Bumm I Stockholm
2025-12-10
Barnläkarkonsulter till BUMM-mottagningar i Stockholm
Vi söker engagerade barnläkarkonsulter till BUMM-mottagningar i Stockholm. Som barnläkare hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med fokus på barns hälsa och utveckling.
Vi erbjuder:
Uppdrag på flera mottagningar i Stockholm
Flexibla startdatum och uppdragslängder
Möjlighet till längre uppdrag för kontinuitet i verksamheten och för patienterna
Ett professionellt team och stöd i ditt arbete
Vi söker dig som:
Är specialist inom barn- och ungdomsmedicin
Har erfarenhet av BUMM
Är flexibel och kan arbeta på olika mottagningar vid behov
Uppdragen kan starta omgående och variera i längd beroende på behov och överenskommelse.
För mer information eller intresseanmälan, kontakta oss gärna.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tribonum Vårdbemanning AB
(org.nr 559070-2550) Kontakt
Erik Widengren erik@tribonum.se
