Barnläkare Till Martina Bumm Huddinge
2025-09-16
Bli en del av teamet på Martina BUMM Huddinge!
Hos oss får du arbeta i en miljö präglad av kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet - alltid med barn och ungas hälsa i fokus.
Om Barnsjukhuset Martina
Barnsjukhuset Martina är den största vårdgivaren inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård i Stockholm, med över 250 medarbetare på flera mottagningar runt om i staden.
Vår huvudverksamhet är barn- och ungdomsmedicin (BUMM) på uppdrag av Region Stockholm, inklusive neuropsykiatriska utredningar. Vi driver dessutom tre BVC-mottagningar samt logoped- och ortopediverksamhet för barn.
Om enheten i Huddinge
Vi söker nu en engagerad barnläkare till vårt team på Martina BUMM Huddinge!
Här möter du ett prestigelöst och sammansvetsat team där barnläkare, barnpsykiater, barnsjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetssamordnare och psykologer - samt specialistkompetens inom bland annat allergologi, uroterapi, astma/allergi och barnobesitas - samarbetar nära för att ge barn och unga bästa möjliga vård.
Vi har lång erfarenhet av att ta emot ST-läkare, både inom allmänmedicin och pediatrik, och värnar om en akademisk miljö där kunskapsdelning och kompetensutveckling är en naturlig del av vardagen. Här får du arbeta i en trygg och utvecklande miljö med god gemenskap och arbetsglädje.
Som arbetsgivare lägger vi stor vikt vid flexibilitet och strävar efter att skräddarsy anställningar som fungerar både för medarbetarens privatliv och verksamhetens behov. Vi sitter i nyrenoverade, ljusa lokaler precis vid pendeltågsstationen i Huddinge centrum, vilket gör oss både tillgängliga för patienter och smidiga att nå för dig som medarbetare.
Din roll
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin. Som barnläkare hos oss arbetar du brett inom det pediatriska området - från utredning och behandling till uppföljning. Rollen innebär nära samarbete med kollegor i tvärprofessionella team, men också ett självständigt ansvar för dina patienter.
Vi erbjuder
Dynamisk arbetsmiljö med hög kompetens och arbetsglädje
Akademiskt klimat med internutbildningar och kollegial handledning
Flexibla lösningar för god balans mellan arbete och privatliv
Arbetstid endast kontorstid - inga jourer
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
En kultur där våra kärnvärden - kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet - alltid står i centrum
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, har god klinisk kompetens och vill bidra till en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Du trivs med att arbeta i team, uppskattar kunskapsdelning och värdesätter en kultur där både professionalism och arbetsglädje är viktiga.
Är du intresserad av att arbeta hos oss - som anställd (heltid eller deltid) eller som konsult - är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi intervjuar löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
