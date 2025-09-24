Barnläkare till Capio Alva Bumm Upplands Väsby
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Upplands Väsby Visa alla läkarjobb i Upplands Väsby
2025-09-24
Om oss
Capio Alva BUMM är en av de största barn- och ungdomsmedicinska verksamheterna i Stockholm med mottagningar vid Medborgarplatsen, Sickla, Hagastaden (vid NKS) och Upplands Väsby. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm inom Vårdvalet. Vi har även flertalet psykologmottagningar samt en barnavårdscentral. Utöver basuppdraget arbetar vi också med utredningar och behandlingar av ADHD/ADD. Du kan läsa mer om oss här.
Vi utökar nu vår Bumm-mottagning vid Upplands Väsby med en till barnläkare. Vårt arbete präglas av engagemang, arbetsglädje och kvalitet. Hos oss sätter vi barnet och deras familjer i centrum, vi uppskattar egenskaper som flexibilitet, lyhördhet och samarbetsförmåga.
Mottagningen ligger med närhet till pendeltåg och bussar i Väsby Centrum.
Din roll
Som barnläkare erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Du samarbetar med befintlig barnläkare, barnsjuksköterska och undersköterska som en del av ett team. Det kan även förekomma perioder med ST-läkare och därmed handledande funktion.
Vi söker en driven och engagerad barnläkare, med fokus på kliniskt arbete som vill vara med och och utveckla mottagningen. I rollen som barnläkare ingår sedvanliga uppgifter som att utreda, behandla och följa upp patienter inom det pediatriska området.
Vi erbjuder dig ett arbete med kliniskt fokus på en mindre Bumm-mottagning med korta beslutsvägar. Välkommen till en arbetsplats med stor arbetsglädje!
Vi söker dig som är utbildad pediatriker, gärna med tidigare erfarenhet av mottagningsarbete/Bumm. Hos oss kommer du arbeta både självständigt och som del av ett team, vi ser gärna att du har ett positivt och problemlösande förhållningssätt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Åsa Nilsson asa.nilsson2@capio.se +46700915863 Jobbnummer
