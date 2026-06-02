Barnläkare Till Capio Alva Bumm Södertälje
2026-06-02
Vi söker en specialist i barn- och ungdomsmedicin till vårt engagerade team på Alva BUMM i Södertälje. Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och bygga upp en verksamhet från grunden och samtidigt arbeta brett med barnmedicinska frågeställningar i en miljö där ditt engagemang verkligen gör skillnad.

Publiceringsdatum: 2026-06-02
Capio Alva BUMM är en etablerad barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet med flera mottagningar i Stockholm. Nu har vi öppnat en ny mottagning i Södertälje, belägen i Gneta, där vi bedriver vård på uppdrag av regionen.
Mottagningen är nyetablerad och finns i nyrenoverade, moderna lokaler med en lugn och trivsam miljö. Den mindre enheten med nära samarbete mellan professionerna skapar goda förutsättningar för korta beslutsvägar, flexibilitet och ett starkt teamarbete.
Vi arbetar i ett område där behovet av tillgänglig barnsjukvård är stort. Hos oss får du möjlighet att bidra till en mer jämlik vård och göra konkret skillnad i barns och familjers vardag.
Hos oss arbetar barnläkare med olika specialistkompetenser, barnsjuksköterskor och på sikt även psykolog. Tillsammans möter vi barn för utredning, behandling och uppföljning av både vanliga och mer komplexa barnmedicinska tillstånd. Våra patientgrupper inkluderar bland annat astma och allergi, magbesvär, tillväxtavvikelser, obesitas samt neuropsykiatriska tillstånd.
Verksamheten befinner sig i en uppbyggnadsfas där rutiner och arbetssätt formas, vilket ger stora möjligheter att påverka både arbetssätt och inriktning. Vi har en stark utbildningstradition och arbetar aktivt med kompetensutveckling, handledning och kunskapsutbyte mellan våra enheter.
Vi värdesätter arbetsglädje, delaktighet och initiativ. Hos oss bidrar alla aktivt till utvecklingen av både verksamhet och arbetsmiljö.
Din roll
Som barnläkare hos oss arbetar du med mottagningsarbete inom allmän pediatrik, inklusive medicinsk bedömning, utredning och uppföljning. Arbetet består främst av planerade patientbesök, med möjlighet att följa patienter över tid.
Du samarbetar nära sjuksköterskor och andra professioner och bidrar till att skapa trygghet för våra patienter och deras familjer. I rollen ingår även konsultation och stöd till primärvården samt administrativt arbete kopplat till patientflöden.
Du handleder ST-läkare och studenter och deltar aktivt i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det finns stora möjligheter att påverka verksamheten, utveckla nya arbetssätt och ta ansvar inom egna intresseområden, exempelvis inom neuropsykiatri eller kroniska tillstånd.
Om dig
Du är specialist i barn- och ungdomsmedicin och trygg i din profession. Oavsett om du har erfarenhet från öppenvård, BUMM eller slutenvård är du varmt välkommen att söka – vi ser värdet i olika bakgrunder och den bredd av perspektiv det ger vårt team.
Har du tidigare arbetat inom öppenvård, BUMM eller med handledning av ST-läkare och studenter är det meriterande, men inget krav. Vi erbjuder en strukturerad introduktion och ett gott stöd i din nya roll, så att du kan känna dig trygg och utvecklas hos oss.
Intresse för områden som neuropsykiatri, gastroenterologi eller obesitas är positivt, men det viktigaste är din nyfikenhet och vilja att lära.
Som person är du engagerad, prestigelös och tar egna initiativ. Du bidrar till en god arbetsmiljö och sätter alltid barnets bästa i centrum. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, dela med dig av din kompetens och göra verklig skillnad i barns liv – varje dag.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en tillsvidareanställning med kollektivavtal i en modern och flexibel arbetsmiljö. Du erbjuds goda möjligheter att påverka ditt arbetssätt och ditt schema, samt vara med och forma en verksamhet i utveckling.
Du får en trygg introduktion och kollegialt stöd av ett engagerat team. Vi satsar på din kompetensutveckling genom utbildningsinsatser och kunskapsutbyte inom organisationen.
Vi värdesätter arbetsglädje och hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och sociala aktiviteter.
Utöver detta erbjuder vi:
Konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens och erfarenhet
Tjänstepension enligt kollektivavtal
Närvarande chef och korta beslutsvägar
En verksamhet där utveckling och delaktighet uppmuntras
Möjlighet att påverka schema och arbetssättSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
I samband med anställning kommer vi att göra en behörighetskontroll gentemot IVO och Socialstyrelsen, vi kommer även att kontrollera belastningsregister för slutkandidat.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026-06-15 (urval sker löpande)
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7500614-2030628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Capio Sverige AB
151 61 SÖDERTÄLJE
Capio. Jobbnummer
9941694