Barnläkare Till Capio Alva Bumm Södertälje
Läkarjobb
2026-02-13
Publiceringsdatum2026-02-13
Vill du tillsammans med oss bygga upp något meningsfullt och bidra till en jämlik vård för Södertäljes barn? Läs vidare!
Välkommen till en arbetsplats med arbetsglädje och barnet i centrum!
Capio Alva BUMM är en väletablerad verksamhet med erfarna barnläkare, barnpsykiatriker, barnpsykologer och barnsjuksköterskor. Hos oss samarbetar vi i ett prestigelöst klimat med fokus på att erbjuda barnen bästa möjliga vård.
Vi finns i hjärtat av Stockholm med mottagningar vid Medborgarplatsen, Sickla, Hagastaden/Upplands Väsby. Vi planerar nu även att öppna en mottagning i Södertälje under första delen av 2026 i samma lokaler som Capios Vårdcentral, BVC och barnmorskemottagning. Vill du följa med oss på denna resa?
Vi tar emot barn och ungdomar 0-17 år för utredning, behandling och uppföljning av alla barnmedicinska frågeställningar samt erbjuder akuta besök för barn upp till 6 månader. Utöver basuppdraget bedriver vi utredning och behandling av ADD/ADHD. Våra erfarna barnsjuksköterskor utför läkarordinationer så som blodprovstagning, spirometri och pricktest på plats samt har egna sjuksköterskemottagningar.
Hos oss finns en stark utbildningstradition. Vi tar emot ST-läkare och erbjuder regelbundna interna föreläsningar för både ST-läkare och övriga medarbetare.
Vi kombinerar lång erfarenhet med en modern syn på barnsjukvård. Ledarskapet är närvarande och beslutsvägarna korta - våra verksamhetschefer och medicinskt ansvariga arbetar själva kliniskt och har god förståelse för vardagen på mottagningen.
Vi arbetar aktivt både med medicinska frågeställningar och barnrättsfrågor som en del av vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Digitala och AI-baserade lösningar som Tandem och Evira är redan en del av vår verksamhet, vilket gör oss flexibla och väl rustade inför framtiden.
Vi arbetar tätt mellan våra mottagningar och skapar på så sätt ett brett kunskapsutbyte. För dig som vill finns möjlighet att även arbeta inom BVC. Här finns stor arbetsglädje och vi värdesätter alla medarbetares engagemang i att utveckla både verksamheten och arbetsmiljön.
Vill du arbeta i ett team med hög kompetens, starkt engagemang och barnets bästa i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan!
Din roll
Vi söker nu en barnläkare som vill bygga upp något meningsfullt tillsammans med oss. Vill du, precis som vi, vara en del av ett engagerat team som gör skillnad i barn och ungas liv? Välkommen med din ansökan!
Hos oss får du arbeta med hela bredden inom pediatrik - från att möta barn och ungdomar med akuta sökorsaker till att följa patienter med kroniska tillstånd över tid. Du kommer att utreda, behandla och följa upp barn i olika åldrar och får möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utveckling av nya arbetssätt. Arbetet innebär nära samarbete med kollegor inom olika professioner, och du blir en viktig del i att skapa trygghet för både barn och familjer. Tjänsten innebär även handledning av våra ST-läkare och läkarstudenter och det finns även möjlighet att arbeta på BVC läkarmottagningar om intresse för det finns.
Vi erbjuder dig
Vi är övertygade om att man presterar bättre när man trivs på sin arbetsplats. Hos oss får du ett arbete där du kan vara med och påverka. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar engagemang och samarbete samt har löpande sociala aktiviteter.
Kollektivavtal
Tjänstepension enligt avtal
Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens
Betald parkeringsplats
Närvarande chef
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Arbete hemifrån en dag i veckan då det fungerar i verksamheten
Stabil supportorganisation
Om dig
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du vara utbildad inom barnmedicin. Det är meriterande om du har arbetat på BUMM tidigare, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ.
Du gillar utmaningar, vill vara drivande och delaktig i mottagningens utveckling och ser samarbete med kollegor som viktiga parametrar.
Du är trygg i din yrkesroll, ser positivt på utveckling och ser möjligheter snarare än hinder. Vi värdesätter laganda, förmåga och vilja att ta egna initiativ. Du uppskattar och bidrar till en positiv arbetsmiljö med ständig utveckling och med patienten i fokus. Du är prestigelös och engagerad.
Vill du arbeta i ett team med hög kompetens, starkt engagemang och barnets bästa i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan!
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi sex månaders provanställning.
Anställningsformen är tills vidare med start enligt överenskommelse. Vi rekryterar löpande så skicka gärna in din ansökan idag.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Ewa Widinghoff: Ewa.Widinghoff@capio.se
/ 072-856 03 45
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
