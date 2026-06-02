Barnläkare Till Capio Alva Bumm Hagastaden
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en specialist i barn- och ungdomsmedicin till vårt engagerade team på Hagastaden BUMM. Hos oss får du arbeta brett med barnmedicinska frågeställningar och bidra till utvecklingen av framtidens barnsjukvård.Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Capio Alva BUMM är en etablerad barn- och ungdomsmedicinsk mottagning med flera enheter i Stockholm. Våra lokaler är moderna och ljusa, belägna intill Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Med närhet till restauranger, kollektivtrafik och pendeltåg.
Hos oss arbetar barnläkare, barnpsykiatriker, ST-läkare, barnsjuksköterskor och psykologer tillsammans i ett öppet arbetsklimat med korta beslutsvägar, närvarande chefer och stark utbildningstradition. Våra chefer och medicinskt ansvariga är kliniskt aktiva och ger stöd i vardagen.
Vi tar emot barn 0–17 år för utredning, behandling och uppföljning av både vanliga och mer komplexa barnmedicinska tillstånd. Här ingår bland annat utredning och behandling av ADHD/ADD samt specialmottagningar för allergi, obesitas och magbesvär. Vi samarbetar även med psykolog-, BVC- och Malina-mottagningar inom regionen.
Våra erfarna barnsjuksköterskor driver egna mottagningar och ansvarar för provtagning, spirometri och pricktest. Vi arbetar tätt mellan våra mottagningar och skapar ett brett kunskapsutbyte.
Vi erbjuder regelbunden intern kompetensutveckling och handledning samt möjlighet till fördjupning inom egna intresseområden. Vi använder moderna IT- och AI-stöd och samarbetar mellan våra enheter för att ge bästa möjliga vård och skapa utveckling för alla.
Vi värdesätter arbetsglädje, delaktighet och initiativ. Hos oss bidrar alla aktivt till utvecklingen av både verksamhet och arbetsmiljö.
Din roll
Som barnläkare hos oss deltar du i mottagningsarbete inom allmän pediatrik, inklusive remissbedömning, utredning och uppföljning. Du samarbetar nära sjuksköterskor, psykologer och kollegor inom olika professioner för att skapa trygghet för våra patienter.
Du har möjlighet att handleda ST-läkare och studenter och bidrar aktivt i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Du får möjlighet att utveckla egna ansvarsområden och delta i projekt inom digitalisering, barnrättsfrågor eller kvalitetsförbättringar. Möjlighet finns även att fördjupa dig inom intresseområden som neuropsykiatri eller kroniska sjukdomar.
Om dig
Du är specialist i barn- och ungdomsmedicin och trygg i din profession. Oavsett om du har erfarenhet från öppenvård, BUMM eller slutenvård är du varmt välkommen att söka – vi ser värdet i olika bakgrunder och den bredd av perspektiv det ger vårt team.
Har du tidigare arbetat inom öppenvård, BUMM eller med handledning av ST-läkare och studenter är det meriterande, men inget krav. Vi erbjuder en strukturerad introduktion och ett gott stöd i din nya roll, så att du kan känna dig trygg och utvecklas hos oss.
Intresse för områden som neuropsykiatri, allergi, astma eller obesitas är positivt, men det viktigaste är din nyfikenhet och vilja att lära.
Som person är du engagerad, prestigelös och tar egna initiativ. Du bidrar till en god arbetsmiljö och sätter alltid barnets bästa i centrum. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, dela med dig av din kompetens och göra verklig skillnad i barns liv – varje dag.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en tillsvidareanställning med kollektivavtal i en modern arbetsmiljö. Du erbjuds goda möjligheter att påverka ditt arbetssätt och planera ditt schema, samt får en trygg introduktion och kollegialt stöd av ett engagerat och stabilt team. Vi satsar på din kompetensutveckling genom utbildningsbudget och interna föreläsningar, och du har alltid tillgång till moderna digitala arbetsverktyg samt stöd från vår central supportorganisation.
Vi ser även till att arbetsglädje och hälsa värderas högt, bland annat genom friskvårdsbidrag och sociala aktiviteter. Möjlighet till arbete på BVC finns om du önskar.
Utöver detta erbjuder vi:
Konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens och erfarenhet
Tjänstepension enligt kollektivavtal
Närvarande chef och korta beslutsvägar
En verksamhet där utveckling och delaktighet uppmuntrasSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
I samband med anställning kommer vi att göra en behörighetskontroll gentemot IVO och Socialstyrelsen, vi kommer även att kontrollera belastningsregister för slutkandidat.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 (urval sker löpande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7500032-2030976". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Eugeniavägen 12 (visa karta
)
171 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9941991