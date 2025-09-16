Barnläkare Till Barnsjukhuset Martina Bumm Järva
2025-09-16
Bli en del av teamet på Barnsjukhuset Martina BUMM Järva!
På Barnsjukhuset Martina får du arbeta i en miljö präglad av kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet - alltid med barn och ungas hälsa i fokus.
Om Barnsjukhuset Martina
Barnsjukhuset Martina är den största vårdgivaren för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård i Stockholm, med över 250 medarbetare på flera mottagningar runt om i staden. Vår största enhet finns på Sophiahemmet.
Vår huvudverksamhet är barn- och ungdomsmedicin (BUMM) på uppdrag av Region Stockholm, inklusive neuropsykiatriska utredningar. Vi driver dessutom tre BVC-mottagningar samt logoped- och ortopediverksamhet för barn.
Om enheten i Järva
Vi söker nu en engagerad barnläkare till vårt team på Martina BUMM i Järva!
Vi är en mindre barnläkarmottaning där du möter ett prestigelöst och sammansvetsat team. Vi är barnläkare, barnsjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare och psykolog som samarbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård. I samma lokaler finns också ortopedi för barn och vuxna.
Vi har lång erfarenhet av att ta emot ST-läkare och värnar om en akademisk miljö där kunskapsdelning, kompetensutveckling och handledning är en naturlig del av vardagen. Här får du arbeta i en trygg och utvecklande miljö med god gemenskap och arbetsglädje.
Som arbetsgivare lägger vi stor vikt vid flexibilitet och strävar efter att skräddarsy anställningar som fungerar både för medarbetarens privatliv och verksamhetens behov. Du når oss enkelt med tunnelbana, buss eller bil via motorvägen. Vi har läkarkollegor som pendlar dagligen från bland annat Uppsala och Västerås - vilket fungerar väldigt bra.
Din roll
Vi söker dig som är specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin. Som barnläkare hos oss arbetar du brett inom det pediatriska området - från utredning och behandling till uppföljning. Rollen innebär nära samarbete med kollegor i tvärprofessionella team, men också ett självständigt ansvar för dina patienter.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med hög kompetens och arbetsglädje
Ett akademiskt klimat med internutbildningar och handledning
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Flexibla lösningar för balans mellan arbete och privatliv
En kultur där våra kärnvärden - kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet - alltid står i centrum
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och värdesätter samarbete. Du kombinerar hög professionell kompetens med ett varmt bemötande, och uppskattar att bidra till en kultur där både patientsäkerhet och arbetsglädje är lika viktiga.
Om du är intresserad av att arbeta hos oss, som anställd eller konsult, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi intervjuar löpande.

Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
