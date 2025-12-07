Barnläkare Till Barnsjukhuset Martina Bumm Globen
Bli en del av teamet på Barnsjukhuset Martina BUMM Globen!
På Barnsjukhuset Martina arbetar vi i en miljö präglad av kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet - alltid med barn och ungas hälsa i fokus.
Om Barnsjukhuset Martina
Barnsjukhuset Martina är den största vårdgivaren för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård i Stockholm, med över 250 medarbetare på flera mottagningar runt om i staden. Vår största enhet finns på Sophiahemmet.
Vår huvudverksamhet är barn- och ungdomsmedicin (BUMM) på uppdrag av Region Stockholm, inklusive neuropsykiatriska utredningar. Därutöver driver vi tre BVC-mottagningar samt logopedi- och ortopediverksamhet för barn.
Om enheten i Globen
Vi söker nu en engagerad barnläkare till vårt team på Martina BUMM Globen!
Här möter du ett prestigelöst och sammansvetsat team där barnläkare, barnpsykiater, barnsjuksköterskor, undersköterskor, verksamhetssamordnare, psykologer och logopeder samarbetar nära för att ge barn och unga bästa möjliga vård.
Vi har lång erfarenhet av att ta emot ST-läkare och värnar om en akademisk miljö där kunskapsdelning, kompetensutveckling och handledning är en naturlig del av vardagen. Hos oss uppmuntras både samarbete och utveckling, vilket gör att du får arbeta i en trygg och stimulerande miljö med god gemenskap och arbetsklimat.
Som arbetsgivare lägger vi stor vikt vid flexibilitet och strävar efter att skräddarsy anställningar som fungerar både för medarbetarens privatliv och verksamhetens behov.
Din roll
Som specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin arbetar du brett inom det pediatriska området - från utredning och behandling till uppföljning. Rollen innebär både självständigt ansvar för patienter och nära samarbete med kollegor i våra tvärprofessionella team.
Vi erbjuder dig
En dynamisk arbetsmiljö med hög kompetens och arbetsglädje
Ett akademiskt klimat med internutbildningar och handledning
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Flexibla lösningar för balans mellan arbete och privatliv
En kultur där våra kärnvärden - kompetens, engagemang, teamarbete och tillgänglighet - alltid står i centrum
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och värdesätter samarbete. Du kombinerar hög professionell kompetens med ett varmt bemötande och bidrar till en kultur där både patientsäkerhet och arbetsglädje är lika viktiga.
Är du intresserad av att arbeta hos oss, som anställd eller konsult? Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan som bara tar några sekunder! Vi intervjuar löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
