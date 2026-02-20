Barnläkare/Specialistläkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Sandbyhov
2026-02-20
Bli en del av framtidens primärvård - där vi utvecklas tillsammans!
Hos oss möts du av en arbetsplats med framåtanda, en varm och öppen stämning samt ett gott samarbete över yrkesgränserna.
Vi är stolta över vårt prestigelösa klimat där idéer och människor får ta plats.
Känner du att detta är rätt miljö för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vi erbjuder:
En välfungerande vårdcentral i moderna lokaler
Inriktning mot BVC efter verksamhetens behov, 1 dag per vecka
Goda förmåner via Region Östergötland
Läs också gärna om regionens karriärstege för läkare och dina förmåner hos oss.

Publiceringsdatum2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta hälsofrämjande med barn och deras familjer på BVC hos oss?
Nu söker vi en specialistläkare som vill arbeta 20 % (en dag i veckan) på BVC Sandbyhov under perioden juni till december 2026.
Som läkare hos oss ansvarar du tillsammans med BVC-sköterskorna för läkarmottagning för barn 0-6 år. Arbetet innefattar bedömning, utredning, behandling och uppföljning samt medicinskt stöd till listade barn och deras familjer.
Du arbetar i nära samverkan med övriga professioner och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. I uppdraget ingår även möjlighet att handleda AT- och ST-läkare som del av vårt utbildningsuppdrag.
Tjänsten passar dig som exempelvis önskar ett kliniskt, men avgränsat och meningsfullt uppdrag vid sidan av annan tjänst.
Arbetsgrupp
På BVC möts du av fem engagerade distriktsjuksköterskor som värdesätter samarbete, kvalitet och ett gott arbetsklimat. I verksamhetens läkargrupp finns fem specialister i allmänmedicin, tre legitimerade läkare och sju ST-läkare. Tillsammans skapar vi en stöttande arbetsmiljö där det finns goda möjligheter till kollegial dialog och utveckling.
En av våra distriktsläkare tjänstgör på BVC en dag i veckan och vår nuvarande barnläkare, som arbetar 20 % hos oss, kommer att vara tjänstledig under en period. Därför söker vi nu en vikarie som vill vara med och bidra till en trygg och kontinuerlig barnhälsovård.
Vi arbetar teambaserat med nära samarbete där vi stöttar vi varandra, särskilt när tempot är högt, vilket skapar både trygghet och arbetsglädje.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på sidan Jobba på vårdcentral.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin eller barn- och ungdomsmedicin. Även annan likvärdig specialistkompetens kan vara av intresse. Du har behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård.
Tidigare erfarenhet inom specialistområdet och/eller BVC är meriterande men inte ett krav. Erfarenhet relevanta eller närliggande områden är också meriterande.
Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan) samt svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Du har god samarbetsförmåga och ser värdet av ett gott bemötande i mötet med barn och vårdnadshavare. Som person är du noggrann, flexibel och trygg i din yrkesroll. Du bidrar med engagemang och delar vår värdegrund: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - särskilt samarbetsförmåga, ansvarstagande, mognad och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat.
Ansökan och anställning
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/355". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Sandbyhov Kontakt
Louise Persson louise.persson@regionostergotland.se 010-1044160 Jobbnummer
9753422