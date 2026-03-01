Barnläkare sökes till Barn- och ungdomsmottagningen i Kungsbacka
Region Halland / Läkarjobb / Kungsbacka Visa alla läkarjobb i Kungsbacka
2026-03-01
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vi är en välfungerande arbetsplats där barn och ungdomar står i fokus! Vi erbjuder en varierande tjänst där din roll utvecklas genom kompetenta kollegor och möjlighet till egen kompetensutveckling.
Om vår Barn- och ungdomsklinik
Barn- och ungdomsklinikens vision är att ge bästa möjliga sjukvård för barn, ungdomar och deras familjer i en miljö där lek, glädje, delaktighet och trygghet präglar verksamheten.
Barn- och ungdomskliniken i Halland är en länsövergripande klinik som erbjuder sluten- och öppenvård vid Hallands sjukhus Halmstad samt öppenvård på mottagningarna i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. Hallands förlossningsenheter finns i Varberg och Halmstad. Vi är en forskningsaktiv barnklinik i litet och personligt format, med korta avstånd till kollegor vilka tillsammans täcker alla subspecialiteter. Barn- och ungdomskliniken utreder och behandlar barn och ungdomar 0-17 år med barnmedicinska sjukdomar såsom allergier, astma, mag- och tarmsjukdomar, uro- och nefrologiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar, hjärtsjukdomar, hormonella rubbningar, cancer och reumatiska sjukdomar. Neonatalavdelningen tar hand om sjuka nyfödda och för tidigt födda barn från graviditetsvecka 28. Förutom primär- och bakjourslinje har vi även neonatal bakjourslinje i Halmstad. I Varberg ansvarar vi för en beredskapslinje mot förlossningen.
Kliniken präglas av ett dynamiskt utvecklings- och utbildningsklimat med lärande och utveckling under hela yrkeslivet. Många medarbetare sysslar med forskning under delar av arbetstiden och vi har på kliniken flera som disputerat.
På vår klinik lägger vi stor vikt vid att såväl patienter som personal skall må bra!
Om arbetet på vår mottagning
Som läkare på vår barn- och ungdomsmedicinska mottagning arbetar du i nära samarbete med andra yrkeskategorier kring barnen och deras familjer. Vår läkargrupp har ambitionen att hålla en god bredd men även att ha spetskompetens för att sköta mycket av den avancerade sjukvården, förstås i gott samarbete med de större regionsjukhusen i framför allt Göteborg och Lund.
På mottagningen i Kungsbacka är det runt 25 anställda. Vi är idag barnläkare, barnsjuksköterskor, barnsköterska, undersköterska, sekreterare, dietister, kurator, psykolog och sjukgymnast. Personalen har god och lång yrkeserfarenhet vilket gör att vi klarar att utreda och behandla många olika barnmedicinska tillstånd, sjukdomar och diagnoser.
Som läkare på vår mottagning är du aldrig ensam, det finns alltid någon att diskutera med eller ta hjälp av. Vi har idag läkare som specialiserat sig inom allergi, obesitas, diabetes, endokrinologi, mag-och tarmsjukdomar, uro- och nefrologiska sjukdomar samt neurologi. Alla läkare på vår mottagning har sin specialitet men också allmänpediatrik. Det gör att veckans dagar ser olika ut, det ger variation och ett stimulerande schema.Publiceringsdatum2026-03-01Kvalifikationer
Du skall vara barnläkare, alltså färdig specialist eller i slutet av din ST inom pediatrik.
Du bör ha god social kompetens och se det som en självklarhet att bemöta patienter och dess anhöriga samt kollegor på bästa sätt. Du är också ansvarstagande, har lätt för att samarbeta, är flexibel och har god kommunikativ förmåga. Du har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi skulle gärna se att du har ett intresse av diabetes och obesitas men du behöver inte vara utbildad diabetesläkare idag utan vara nyfiken på att lära dig området. Arbetar du idag som barnläkare med annan inriktning kan det naturligtvis också vara till stor nytta för vår mottagning. Vill du också delta i vår beredskapslinje mot förlossningen i Varberg är det ett extra plus, men ingen nödvändighet för att kunna söka tjänsten.
Välkommen att söka till en arbetsplats med god stämning där du får fantastiska kollegor med stort barnmedicinskt intresse och med ett härligt driv.
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Barn- och ungdomskliniken Kontakt
Victoria Lorén, Avdelningschef 0790-630520 Jobbnummer
9769515