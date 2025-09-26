Barnläkare/Barnneurolog till Länsverksamhet habilitering, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2025-09-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Inom länsverksamheten finns sju tjänster fördelade på våra tre orter. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år med varaktiga funktionsnedsättningar orsakade av medfödda eller förvärvade sjukdomar och skador i centrala nervsystemet, utvecklingsstörningar samt personer med autismspektrumstörning.
Vi i Länsverksamhet habilitering söker nu en Barnläkare/Barnneurolog till vårt team där samverkan och specialistkompetens är centrala delar.
Habiliteringskliniken riktar sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar och arbetar för att minska de utmaningar som funktionsnedsättningen kan medföra i vardagen. Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett gott liv och främja delaktighet i samhället. Kliniken består av cirka 100 medarbetare och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid under 1 år med tillträde 2026-01-01. Arbetstiden är måndag till fredag, dagtid, och du får en introduktion med stöd av en mentor för att underlätta din start hos oss. Placeringsort i Sundsvall.
Barnläkare/Barnneurolog till Länsverksamhet habilitering, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
I arbetet utgår vi från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Arbetet sker i team där personal med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens samverkar.
I rollen som barnneurolog/barnläkare har du patientansvar, vilket innebär att svara för medicinsk utredning, bedömning och behandling av patienter. Du arbetar i ett team med bland annat sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, specialpedagog, logoped och medicinsk sekreterare.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom pediatrik (barnmedicin)
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort för manuell bil
Det är meriterande om du
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom barnneurologi
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Kerstin Skagius +4660182995 Jobbnummer
9527431