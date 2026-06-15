Barnläkare/Barnneurolog till Länsverksamhet habilitering, Sundsvall
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2026-06-15
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Inom länsverksamheten finns 7 tjänster som är fördelade på våra tre orter där det jobbar cirka 100 medarbetare. Målgruppen är barn upp till 18 år med varaktiga funktionsnedsättningar orsakade av medfödda/förvärvade sjukdomar och skador i centrala nervsystemet, utvecklingsstörning samt personer med autismspektrumstörning. I arbetet utgår vi från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Arbetet sker i team där personal med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens samverkar. I rollen som barnneurolog/barnläkare har du patientansvar, vilket innebär att svarar för medicinsk utredning, bedömning och behandling av patienter. Du arbetar i ett team med bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator, psykolog, specialpedagog, logoped och medicinska sekreterare. Med våra insatser vill vi minska de svårigheter som
funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet, skapa förutsättningar för ett gott liv och delaktighet i samhället.
Nu söker vi en barnläkare/barnneurolog till länsverksamhet habilitering. Tjänsten avser ett vikariat för ett år på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du kommer att delta i länsövergripande remiss grupp, där arbetstiderna är förlagda måndag till fredag dagtid. Introduktionen sker med mentor.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
I arbetet utgår vi från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Arbetet sker i team där personal med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens samverkar. I rollen som barnneurolog/barnläkare har du patientansvar, vilket innebär att svara för medicinsk utredning, bedömning och behandling av patienter. Du arbetar i ett team med bland annat sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, specialpedagog, logoped och medicinsk sekreterare.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad läkare med specialistkompetens inom pediatrik
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duÄr legitimerad läkare med specialistkompetens inom barnneurologi
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:090". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Kerstin Skagius kerstin.skagius@rvn.se +4660182995 Jobbnummer
9964706