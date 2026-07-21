Barnkund utanför Värnamo söker timvikarier, körkort och bil ett krav
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värnamo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värnamo
2026-07-21
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker dig som vill göra skillnad.
Jobbet är en tjänst som personlig assistent åt en liten pojke på 6 år som bor med sin familj utanför Värnamo.
Pojken har ett stort hjälpbehov och behöver hjälp med det allt, stor vikt läggs på lämplighet och erfarenhet av sjukvårdande insatser är ett krav, då hjälpbehoven är stora.
Viktigaste är att du är lugn, lyhörd med en stor empatisk förmåga.
Del av dagen är dubbelbemanning, då är ni alltid två assistenter som arbetar.
Arbetstider: mån-sön (tiderna kan variera och ändras) samt att viss dubbelassistans förekommer.
07:00-17:00
07:30-15:30
17:00-21:30
21:00-21:30
Vi söker dig som är:
• Kvinna
• Trygg
• Lugn
• Erfaren av sjukvården
• Rökfri
• Mogen
• Ansvarstagande
• Lyhörd
• Har erfarenhet av barn
Krav: Körkort och bil för att kunna ta sig till arbetsplatsen.
Arbete i förskola eller som elevassistent är meriterande.
Erfarenhet av barn, epilepsi och vården är meriterande
Rekrytering sker löpande och vi anställer omgående för rätt person.
Din personlighet är den viktigaste meriten i detta arbete.
Välkommen med din ansökan ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
553 05 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Daniel Maeder daniel.maeder@friab.se 0722344548 Jobbnummer
10008139