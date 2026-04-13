Barnkultursamordnare med samordningsansvar för Kulturskolan
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Kultur- och fritidsavdelningen i Jokkmokks kommun söker en barnkultursamordnare med samordningsansvar för Kulturskolan.
Tjänsten passar dig som trivs i en roll där du får arbeta nära verksamheten och bidra till att skapa struktur och framdrift i det dagliga arbetet. Du behöver inte själv vara kulturutövare, utan din styrka ligger i att samordna, driva processer och få olika delar att fungera tillsammans.
Arbetet sker i en mindre organisation där samarbete, ansvar och flexibilitet är en naturlig del av vardagen. Du arbetar nära kultur-och fritidschef och har en viktig roll i att skapa helhet och riktning i arbetet med kulturskola och barnkultur. Uppdraget utgår från alla barns och ungas rätt till kultur, i enlighet med barnkonventionen, och innebär att aktivt skapa möjligheter för delaktighet och inflytande. Kultur är en viktig del av kommunens förebyggande arbete och långsiktiga utveckling.
Arbetsuppgifter
Tjänsten består av att samordna, planera och följa upp Kulturskolans verksamhet samt kulturinsatser för barn och unga i kommunen. Inom Kulturskolan innebär arbetet att samordna och planera verksamheten tillsammans med pedagoger, skapa struktur i schema, planering och uppföljning samt hålla ihop arbetsmöten och bidra till fungerande intern kommunikation.
Du följer upp och säkerställer att planerade aktiviteter genomförs samt driver och samordnar utvecklingsinsatser och projekt. I uppdraget ingår även att arbeta med projektmedel, exempelvis genom att söka, samordna och följa upp bidrag.
Inom barnkultur och kultur i skolan innebär arbetet att planera och samordna kulturinsatser i förskola och skola, arrangera och koordinera skolföreställningar och kulturprogram samt samverka med skola, fritidshem och externa aktörer. Du deltar tillsammans med arbetsgrupp i utvecklingen av KUPP för unga och tar fram underlag för uppföljning och utveckling. Arbetet innebär både strategiska och operativa uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av att självständigt planera, samordna och genomföra aktiviteter eller projekt
* Erfarenhet av att hålla ihop arbete där flera personer är involverade
* Förmåga att skapa struktur, planera och följa upp verksamhet
* God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
* Vana vid att använda IT som ett verktyg i din arbetsvardag.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
* Erfarenhet av att kommunicera verksamhet riktad till barn och unga, till exempel genom sociala medier, innehållsproduktion eller annan kommunikation.Utbildningsbakgrund
Relevant utbildning, eller motsvarande erfarenhet av att planera, samordna och följa upp verksamhet eller projekt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 31 - 34 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/
962 85 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Kontakt
Kultur och fritidschef
Isabel Bävermalm Sandling isabel.bavermalmsandling@jokkmokk.se 0971-172 27 Jobbnummer
