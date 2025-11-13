Barnkär personlig assistent med bil och körkort sökes för timanställning...
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-11-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
På Frösunda Personlig Assistans söker vi just nu en personlig assistent åt en utav våra kunder, en ung tjej på 17 år, boende i Oxie strax utanför Malmö. Tjänsten innebär en timanställning vilket kan innebära att man jobbar endast ett arbetspass en månaden och en annan månad jobbar man flera pass. Vilken tid på dagen man jobbar kan variera och bestäms tillsammans med föräldrarna utifrån behov aktuell dag. Syftet är att avlasta föräldrarna som jobbar på schema när behov uppstår. Detta kan innebära arbete på vardagar men också på helg. Vid arbetspass på helgen kan arbetet innebär att man tillsammans med kund tränar eller på annat sätt är aktiv. Det kan också innebära att man besöker biblioteket, badhuset eller hitta på andra roliga saker tillsammans. Uppfinningsrikedom är förstås ett plus.Vid arbetspass på vardagarna innebär arbetet hämtning på skola på eftermiddagen och därefter en lite lugnare eftermiddag och kväll. Sluttid kan variera men avtalas självklart i förväg.
Vi tänker att du som söker kanske redan har ett arbete idag men önskar komplettera med något mer för att få en variation i livet eller helt enkelt studerar och vill göra något vid sidan av studierna. I arbetet ingår alltid de grundläggande behoven så som intag av mat, hygien, på- och av-klädnad, kommunikation samt övriga behov som t.ex. lek. PASSAR DU FÖR TJÄNSTEN? Du är student, gärna med ett par år kvar på din utbildning
Du har ett annat arbete men önskar komplettera med något nytt
Du är fantasifull och har lätt för att kommunicera med barn
Du är lyhörd och har tålamod
Du har goda språkkunskaper i svenska
Du är rökfri
Du har erfarenhet av sondmatning
Du har gärna erfarenhet av TAKK
Du har körkort och bil (ett krav)
OM FRÖSUNDA PERSONLIG ASSISTANS Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag. ÖVRIG INFORMATION Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Varierande
Arbetstid: Eftermiddagar/kvällar samt helger
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:Verksamhetschef Maria Persson, maria.persson@frosunda.se
Ansökningar tas dock endast emot via annons. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Maria Persson maria.persson@frosunda.se 010-130 37 60 Jobbnummer
9603572