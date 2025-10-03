Barnkär person sökes till arbete på förskola!
Förskolan Tärningen HB / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2025-10-03
Visa alla jobb hos Förskolan Tärningen HB i Uppsala
Vi söker en "go" och glad person till vår förskola!
Skriv och berätta hur du upplever att du är en "go" person" då du är tillsammans med barnen.
Skriv och berätta om din erfarenhet av att ta eget ansvar för barn.
Skriv och berätta om din erfarenhet av att leka med barn, vad erbjuder du dem?
Du som söker detta arbete måste svara på ovanstående frågor.
• ------------------------------------
Du måste kunna tala med barnen på svenska,
även kung sjunga på svenska och läsa samt skriva på svenska.
• ------------------------------------
Vår förskola ligger i kante av den vackra Lunsenskogen.
Det är mycket bra bussförbindelse till vår förskola.
Vi har gratis parkering precis vid förskolan.
Har du frågor kan du maila vår förskolas e-postadress.qnsokan.tarningen@gmai.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: ansokan.tarningen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tim.vikarie". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Tärningen HB
Blekingev 10 (visa karta
)
757 58 UPPSALA Arbetsplats
Förskolan Tärningen Jobbnummer
9540413