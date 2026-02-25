Barnkär kvinna sökes i Fisksätra, meriterande om du pratar Dari (16 tim/mån
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-02-25
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Nacka
, Haninge
, Gnesta
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om kunden:
Mycket aktiv pojke i 8 årsåldern med mycket spring i benen. På hemmaplan tycker han om att titta på TV och leka med sina leksaker.
Ett annat intresse är tåg som han gärna tittar på samt att han gärna besöker lekplatsen i närområdet tillsammans med dig.
Han behöver stöttning i de flesta momenten i vardagen. Du behöver som hans avlösare vara med hela tiden för att han saknar risktänk.
Hemma talar familjen främst Dari och Engelska.
Kvalifikationer/önskemål om ledsagare/avlösare:
Erfarenhet av ADHD
Kvinna
Barnerfaren
Meriterande om du pratar Dari
Om tjänsten:
16 tim/månad, utförs på helger. Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan så hör vi av oss om förslag på uppdrag som kan passa dig!
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9762704