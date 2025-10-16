Barnhjärtcentrum söker barnsjuksköterska som vill arbeta natt
2025-10-16
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-10-16Om företaget
På Barnhjärtcentrum vårdar vi barn från hela landet i samband med hjärtoperation, hjärtkateterisering, hjärttransplantation samt övriga utredningar och behandlingar av barn med hjärtsjukdom.
Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus är ett av Sveriges två centra med uppdraget Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) i barnhjärtkirurgi och vi utför därmed även högspecialiserad barnkardiologi.
Vi arbetar med PatientNärmre Vård där ett tydligt teamarbete mellan olika professioner ger oss förutsättningar för att skapa värde för patienten. Farmaceuter, sjukvårdsbiträde, servicevärd och administrativ personal avlastar övrig vårdpersonal med arbetsuppgifter som inte är patientnära, vilket ger stort utrymme för att du ska kunna ge professionell omvårdnad.
Vad erbjuder vi?
Vi tror på en god start och har ett gediget introduktionspaket. Det innebär bland annat en individuellt anpassad introduktionstid på sex veckor samt kontinuerlig handledning av såväl mentorer som erfarna kollegor. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar, föreläsningar och reflektionstillfällen.
Arbetsledningen på avdelningen består av en avdelningschef, två vårdenhetschefer och två sektionsledare, alla med bakgrund inom verksamheten. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med gott kamratskap och mycket arbetsglädje!Dina arbetsuppgifter
Som barnsjuksköterska som arbetar natt hos oss ansvarar du för omvårdnaden av barn och ungdomar som vårdas i samband med utredning eller behandling av medfödd eller förvärvad hjärtsjukdom. Du arbetar i team tillsammans med andra sjuksköterskor, barnsköterskor, läkare och andra vårdprofessioner så vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete med mycket arbetsglädje.
Om dig
Vi söker dig barnsjuksköterska som tycker det är roligt att arbeta med barn i alla åldrar och att få följa patientens hela vårdförlopp. Du har uppvisat att du snabbt kan ta in ny kunskap och anpassa dig till nya arbetssätt. Intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och att du är intresserad av att bidra till utvecklingen av vår verksamhet, är viktiga egenskaper. Referenser från chef som styrker detta är ett krav.
När vi fattar beslut om anställning ser vi självklart till personlig lämplighet, då verksamhetens uppdrag i Nationell Högspecialiserad Vård kräver kompetens att hantera komplexa frågor.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en tidskvotering kopplad till natten vilket minskar veckoarbetstiden för varje natt man gör.
Välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har att utvecklas tillsammans med oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gå in via länk: Karriärutvecklingsmodellen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
