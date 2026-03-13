Barnhandläggare till familjehemsvården
2026-03-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Placeringsenheten består av tre grupper, med varsin gruppledare, som arbetar med barn och unga placerade utanför det egna hemmet.
Två av grupperna arbetar med de barn som är placerade i familjehem och varje grupp består av fyra barnsekreterare och tre familjehemssekreterare. Dessutom finns en särskild familjehemssekreterare som ansvarar för rekrytering av familjehem. Den tredje gruppen, Placeringsgruppen, arbetar med de barn och ungdomar som är placerade i andra vårdformer såsom exempelvis HVB-hem och stödboende. Gruppen består av fyra socialsekreterare och en skolsamordnare.
Tillsammans formar vi en socialtjänst som utgår från vad människor behöver.
För att komma närmare våra klienter och skapa förtroende, förbättrar vi hela tiden hur vårt sätt att arbeta. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i syfte att ge de bästa förutsättningar för de barn och unga som är placerade utanför hemmet - sök till oss!
Vi söker nu två nya barnhandläggare till Placeringsenheten.
Vi erbjuder
Hos oss får du utvecklas och arbeta tillsammans med engagerade kollegor. Du får regelbunden ärendehandledning av gruppledare och chefer som finns nära till hands. Som stöd finns också områdets två metodutvecklare och som nyanställd går du igenom ett väletablerat introduktionsprogram som ger stöd att metodiskt komma in i arbetsuppgifter och rutiner.
Här kan du se en kort film om hur det är att arbeta hos oss.
Din roll
Som barnhandläggare följer du upp vården för barn i familjehem. Du bygger tillitsfulla relationer, har kontakt med föräldrar och nätverk och samarbetar med familjehemssekreterare. Arbetet sker enligt SoL och LVU. Resor ingår i tjänsten - främst i Stockholm men även i övriga landet.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs det att du har:
Socionomexamen
Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom
Erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety.
B-körkort
Du är strukturerad och säkerställer att dina ärenden hanteras i tid och med kvalitet. Du är mål- och resultatinriktad med ett tydligt fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och familjer. Vidare är du relationsskapande och har förmågan att bygga förtroende och goda samarbeten, både med klienter och deras nätverk. Dessutom värdesätter vi att du är samarbetsinriktad och trivs med att arbeta nära både kollegor och andra samarbetspartners för att nå gemensamma mål.
Innan anställning blir aktuell kommer registerkontroll begäras in.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Stockholms kommun
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Placeringsenheten
Ulrika Jonsson, Enhetschef ulrika.jonsson@stockholm.se 08-50805346
