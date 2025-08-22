Barnhandläggare till familjehemsenheten
Känner du som vi ett stort engagemang för barn i samhällsvård? Kom då och arbeta med oss på Familjehemsenheten i Järfälla!
Familjehemsenheten är en del av verksamhetsområdet Barn och Unga inom Socialförvaltningen i Järfälla. Vi är ett gäng engagerade familjehemssekreterare och barnhandläggare, många med mer än 15 års erfarenhet av socialt arbete inom området barn och unga. Utifrån våra olika roller arbetar vi sida vid sida med allt som rör familjehemsplacerade barn och unga, kontaktverksamhet samt EKB. Vi är en välfungerande arbetsgrupp, med ett trivsamt och gott arbetsklimat och framförallt gör vi ett bra jobb och har alltid barnen i fokus. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom övriga verksamhetsområdet, och har tillgång till en stor intern öppenvård.
Just nu är vi inne i ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med öppenvården. Målet är att öka förutsättningarna för hållbara placeringar i våra arvoderade familjehem genom att ge familjehem och barn utökat stöd. I stödet ingår bland annat samspelsstöd när barnet först placeras i familjehemmet, strukturerad handledning under hela placeringen och krisstöd vid behov.
Järfälla växer, och det behöver vi också göra! Vi söker därför nya kollegor som vill göra skillnad och skapa goda förutsättningar för familjehemsplacerade barn.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskap som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet.
Som barnhandläggare är du barnets egen socialsekreterare och ditt uppdrag är att följa vården och ansvara för att barnet får sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Du kommer arbeta tillsammans med barnets familjehemssekreterare och i nära samarbete med föräldrar, familjehem och barnets övriga biologiska och professionella nätverk. Med barnet i fokus genomför du uppföljningar och överväganden av vården, utreder barnets behov samt följer upp eventuella öppenvårdsinsatser. Du får nära arbetsledning av en av våra två gruppledare som tillsammans ansvarar för enhetens 10 barnhandläggare.
Inom enheten finns även familjehemssekreterare som rekryterar, utreder, stödjer och utbildar familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer och vår placeringskoordinator, en roll som tar hand om alla arbetsuppgifter vad gäller upphandlingar av externa utförare. Placeringskoordinatorn är vår expert på att snabbt hitta jourhem och kan allt om våra ramavtal.
Verksamhetssystem för handläggning och dokumentation är Lifecare och allt arbete bedrivs utifrån BBiC.
Som anställd erbjuder vi dig massor av förmåner. Förutom de klassiska förmånerna som friskvårdsbidrag 3000 kr/år och generösa rabatter via vår förmånsportal så erbjuder vi dig även årsarbetstid, kompetensutveckling och extern handledningKvalifikationer
För att vara en del av vårt kompetenta team vill vi att du har yrkesmässig mognad och att du stimuleras av att utveckla och ta ansvar för verksamheten. Du delar vår värdering om ett tydligt medborgarperspektiv, det vill säga att vi är till för kommunens invånare.
Rent formellt behöver du ha socionomexamen och gärna något års erfarenhet från myndighetsutövning inom socialtjänstens verksamhet avseende barn och/eller ungdomar. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som barnhandläggare eller familjehemssekreterare inom familjehemsvård. Körkort är ett krav.
Du är väl förtrogen med gällande lagstiftning och BBiC. Har du erfarenhet av Signs of Safety och MI och uppskattar att arbeta enligt dessa förhållningssätt och verktyg ser vi det som en styrka.
Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation utifrån vad situationen kräver. Då arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du är strukturerad, stabil och har förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du tycker att samarbete är viktigt och du förstår myndighetsrollen. Du tar gärna initiativ och är engagerad i ditt arbete.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
