Barnavdelningen Skövde söker Sjuksköterskor/Barnsjuksköterskor
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2025-09-24
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
"Det lilla sjukhuset i sjukhuset"
På avdelningen vårdas barn och ungdomspatienter upp till 18 år.
Här arbetar ett gediget team på ca 40 medarbetare som består av barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor, barnläkare samt läkare under utbildning. Arbetet präglas av samarbete och vi arbetar nära resurser som lekterapeut, sjukgymnast, kurator, dietist.
På Barnavdelningen finns 14 slutenvårdplatser och 6 korttidsplatser där bedrivs slutenvård och akutsjukvård under dygnets alla timmar.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som barnsjuksköterska/sjuksköterska arbetar du främst i den direkta vården runt patienten och är en naturlig kontakt för såväl anhöriga och föräldrar. Du får möjlighet att arbeta i ett brett perspektiv inom barnsjukvård där du breddar din kompetens och har möjlighet att ställas mot nya utmaningar utifrån avdelningens inriktning och bredd. Inom slutenvården arbetar vi efter en rörlig schemamodell vilket innebär tjänstgöring dag, kväll, natt och helg. I din roll finns det även möjlighet till att rotera in till barnakuten.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är legitimerad sjuksköterska.
Starkt meriterande om du är utbildad barnsjuksköterska, eller sjuksköterska med erfarenhet inom barn.
Du har:
god förmåga att samarbeta med såväl kollegor som patienter och anhöriga.
förmåga att arbeta flexibelt utifrån våra olika patientgrupper och kan hantera hastigt uppkomna situationer när det är mycket som händer på enheten.
ett genuint intresse för barnsjukvård och vill arbeta för verksamhetens, gruppens och din personliga utveckling.
Att arbeta med barn kräver kreativitet och tålamod för att skapa ett förtroende hos patienten och dennes vårdnadshavare. Bemötandet är avgörande i alla situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet utifrån ett barnperspektiv.Övrig information
Du får en bredvidgång anpassad efter din erfarenhet och kompetens.
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastningsregistret på dem som erbjuds anställning hos oss.
Internsökande bereds förtur till tjänsten. Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
