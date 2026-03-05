Barnakuten i Huddinge söker erfarna sjuksköterskor
2026-03-05
Är du legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet och intresse för akutsjukvård för barn? Vill du arbeta i en helt ny och modern barnakut? Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
att arbeta i vår helt nybyggda barnakut
ett gediget inskolningsprogram på minst sex veckor samt handledning och introduktion anpassad efter dina färdigheter
möjligheten att bli en del av ett stabilt och glatt gäng med närvarande och engagerade chefer
möjlighet till kompetensutveckling och en kompetenshöjande utbildning såsom ett basprogram för barnakutsjukvård samt möjlighet till betald specialistutbildning inom antingen Barn eller Akutsjukvård
upp till 5000 kr i friskvårdsbidrag.
Du får även fri tillgång till våra fina personalgym i Huddinge och Solna.
Om tjänsten
Omvårdnadsområde Barnakutsjukvård har ansvar för barnakutsjukvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset. På vår enhet arbetar cirka 250 anställda som bedriver vård dygnet runt. Vår barnakutmottagning i Huddinge tar emot cirka 15000 akut sjuka patienter dygnet runt per år i åldrarna 0 till 18 år. Barnakuten Huddinge tar främst emot medicinpatienter.
Vi som arbetar på barnakutmottagningen i Huddinge är ett stabilt gäng med mycket energi som alltid har något på gång. Just nu pågår planering inför flytt av barnakuten till nya lokaler i Huddinge april 2026. Här finns närvarande och engagerade chefer som tillsammans med personalen skapar en trivsam arbetsplats.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du tvärprofessionellt i team med läkare och undersköterska. Det finns alltid erfarna sjuksköterskor på plats som har en ledande funktion. Arbetet är mycket varierande, du arbetar antingen i team med undersköterska och läkare med patienterna som är inskrivna på akutmottagningen, eller i triagen där vi sorterar patienterna till rätt vårdnivå. Möjlighet finns till rotation med vår akutvårdsavdelning för barn samt inom akut hemsjukvård.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med arbete dag och kväll, blandtjänst natt eller enbart natt beroende på erfarenhet och önskemål.
Vi söker dig som
är engagerad i din yrkesprofession som sjuksköterska och tycker om nya utmaningar
trivs i en omväxlande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
uppskattar att arbetsdagen snabbt kan ändra karaktär beroende på de sjuka patienterna och att ha många saker på gång
har samarbetsförmåga med fokus på patienten och som vill sträva efter att kunna förmedla trygghet till både barnen och föräldrarna. KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Några års erfarenhet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
