Barnakuten expanderar och söker nu sjuksköterskor!
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-01-15
Verksamhetsområde Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
På barnakuten tar vi hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans. Uppsalas behov av akut barnsjukvård växer och därför behöver vi bli fler. Är du sjuksköterska och intresserad av att arbeta med oss?
Vår verksamhet
Vi på barnakuten har senaste åren arbetat hårt med utvecklig av vår verksamhet för att kunna ta emot alla våra patientkategorier på bästa sätt. Vi har en vision om att kunna utveckla vårt arbetssätt ännu mer och vill därför bli fler i vårt starka team!
På barnakuten tar vi emot och behandlar barn och ungdomar med akuta medicinska, ortopediska och kirurgiska sjukdomar och skador i åldern 0-18 år. Vår verksamhet är öppen dygnet runt och patientantalet och intensiteten i arbetet varierar från dag till dag. Barnakuten är en del av sektionen för akut barnsjukvård där även barnakutvårdsavdelningen 95E och avdelningen för specialiserad pediatrik ingår. Alla enheterna ligger i mycket nära anslutning till varandra.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss på barnakuten arbetar du i team tillsammans med andra sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på akutmottagning för barn och bjuder på stor omväxling avseende svårighetsgrad, innehåll och tempo. Våra patienter kommer både gåendes och med ambulans och vi tar ofta emot patienter som kräver ett omedelbart, akut omhändertagande på akutrum. Alla patienter triageras och prioriteras enligt RETTS-P. Arbetsdagen på barnakuten består av många möten med våra patienter och deras familjer och eftersom patienternas sjukdomstillstånd snabbt kan förändras, blir arbetet både omväxlande och utmanande och det ställer krav på förmågan att bedöma och prioritera.
Din inskolning är strukturerad och sker på barnakuten i nära samarbete med erfarna kollegor samt vår utbildningsansvariga sjuksköterska. Till stöd i ditt arbete finns också dagligen en biträdande avdelningschef i tjänst på vårdgolvet. Hos oss är vi måna om en god stämning och att alltid hjälpas åt. Vi värderar trygghet högt och arbetar därför kontinuerligt med utbildning i olika former. Efter varje arbetspass hålls också en gemensam reflektion. Vid intresse finns det möjlighet i tjänsten att rotera mellan barnakuten och vår akutvårdsavdelning.
Låter det intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt tidigare erfarenhet av barnsjukvård eller akutsjukvård/akutmottagning är mycket meriterande.
Din kompetens
Du har ett stort intresse för barnsjukvård och tycker att akutsjukvård är spännande. Du är trygg i din roll som sjuksköterska och har en vilja att vara med och göra vår verksamhet ännu bättre. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda tillsvidareanställning på heltid. Möjlighet till rotation mellan akutmottagningen för barn och ungdom och barnakutvårdsavdelning 95E finns. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och natt med hjälp av poängmodell. Poängmodellen ger både arbetstidsförkortning och ekonomisk ersättning. För information om vad modellen innebär, är du välkommen att kontakta rekryterande chef. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan förekomma.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Patricia Pettersson 018-617 58 58
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan
