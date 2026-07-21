Barn-och ungdomspsykiatriker till enhet för alvarligt normbrytande beteende
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2026-07-21
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Enhet BUP Allvarligt normbrytande beteende (BUP-ANB) är en ny regional verksamhet som startar under 2026. Verksamheten bygger vidare på regeringsuppdraget Integrerad vård (2021-2024) och erbjuder specialistpsykiatrisk vård till samhällsplacerade barn och unga upp till 21 år med allvarligt normbrytande beteende och samtidiga psykiatriska vårdbehov när ordinarie öppenvård inte räcker till.
Enheten byggs upp med fyra mobila tvärprofessionella team bestående av läkare, psykolog, socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut och vårdadministratör. Totalt kommer enheten att ha cirka 25 medarbetare.
Målgruppen är barn och unga med komplex psykiatrisk och social samsjuklighet, ofta med erfarenhet av vårdsammanbrott, upprepade placeringar och allvarlig psykisk ohälsa.
Upptagningsområdet omfattar hela Västra Götalandsregionen. Inledningsvis riktas verksamheten till ungdomar placerade på SiS-hem i regionen. På sikt planeras även barn och unga vid HVB-hem och inom Kriminalvården att ingå i uppdraget.
Enheten tillhör verksamhetsområde Neurologi och psykiatri barn vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, inom sektionen BUP Heldygnsvård och Specialmottagningar.
Verksamheten är mobil och möter patienterna där de befinner sig. Arbetet sker teambaserat i nära samverkan mellan professionerna.
Vad vi erbjuder
Du får möjlighet att vara med och bygga upp en ny regional verksamhet för en nationellt prioriterad målgrupp. Tillsammans med ett tvärprofessionellt team bidrar du till att utveckla arbetssätt, struktur och innehåll i vården.
Vi erbjuder ett självständigt och varierat arbete med stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och skapa en sammanhållen vård för en utsatt patientgrupp.Dina arbetsuppgifter
Som läkare i BUP-ANB har du ett övergripande medicinskt ansvar och en central roll i teamet. Fokus ligger på utredning, bedömning och behandling av komplexa psykiatriska tillstånd.
Du kommer att:
ansvara för psykiatrisk diagnostik och medicinska bedömningar
genomföra nybesök samt leda och följa upp utredning och behandling
bidra med specialistkunskap i teamets kliniska bedömningar
delta i samordnad vårdplanering med SiS, socialtjänst och andra vårdgivare
handleda och ge konsultativt stöd till personal och samverkansparter
bidra till ökad kunskap om psykiatriska tillstånd i barnets eller den unges vardagsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller vuxenpsykiatri.
Du har erfarenhet av psykiatrisk utredning, diagnostik och behandling samt av arbete med barn och unga med komplex psykiatrisk problematik.
Du är trygg i din medicinska kompetens, kan göra självständiga bedömningar och har god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat och vill bidra till utvecklingen av en ny regional verksamhet.
Meriterande är erfarenhet av:
barn och unga i samhällets vård
komplex samsjuklighet, exempelvis trauma, neuropsykiatriska tillstånd eller självskadebeteende
heldygnsvård/slutenvård utvecklings- eller uppstartsarbete
Du har god förmåga att arbeta i team och i tvärprofessionella sammanhang.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
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Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Behandlingsvägen 7 (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 1, Neurologi och Psykiatri barn Kontakt
Koordinator
Jonathan Aler jonathan.stromberg@vgregion.se 0764-958713 Jobbnummer
10008670