Barn- och ungdomsinstruktörer till Nordic Wellness Varberg
2025-10-26
Bli barn- och ungdomsinstruktör hos Nordic Wellness Varberg!
Brinner du för att inspirera barn till rörelseglädje? Älskar du att leka, leda och skapa trygghet i grupp? Nu söker vi barn- och ungdomsinstruktörer inom
Junior dance Varberg Breared- Åldrar 2-3, 4-5 & 6-8 år.
Varberg Lassabacka Move it- Åldrar 9-11, 12-14 år
Om Nordic Wellness
Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedjor med över 370 klubbar och närmare 500 000 medlemmar. Hos oss möts människor i alla åldrar - för att träna, växa och må bra tillsammans. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Vi tror på att träning ska vara kul, tillgänglig och något man längtar efter - även som barn. Därför har vi skapat ett inspirerande kursupplägg inom barngympa som bygger på våra värdeord: FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER.
Om rollen
Som barn- och ungdomsinstruktör leder du rörelseklasser för barn i olika åldrar på helgerna. Du är den som sätter tonen i gruppen - med glädje, engagemang och trygghet. Klasserna hålls i kursformat under ca 14 veckor per termin (höst/vår), inklusive prova-på-tillfällen och avslutande show. Du håller vanligtvis i 1-3 klasser per helg, beroende på klubbens behov.
Vi söker dig som:
Har energi, inlevelse och ett stort hjärta för barn
Kan leda en grupp med värme, fantasi och lekfullhet
Förstår att rörelseglädje är viktigare än perfekt teknik
Gärna har erfarenhet av att arbeta med barn (men det är inget krav)
Är ansvarstagande, kommunikativ och trygg i dig själv
Vi erbjuder:
Utbildning inför kursstart - du behöver inte kunna allt från början
Ett roligt och meningsfullt extrajobb med utrymme att utvecklas
Ett team där vi lyfter varandra - både på och utanför golvet
En arbetsmiljö där våra värdeord genomsyrar allt vi gör
Plats: Nordic Wellness, Varberg Breared & Lassabacka Arbetstid: Helger, 1-3 klasser per helg Period: Ca 14 veckor per termin (höst/vår)
