Barn- och ungdomsinstruktörer till Nordic Wellness Lysekil
Sportlife M W AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Lysekil Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Lysekil
2026-03-16
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sportlife M W AB i Lysekil
, Munkedal
, Uddevalla
, Stenungsund
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Bli barn- och ungdomsinstruktör hos Nordic Wellness Lysekil!
Brinner du för att inspirera barn till rörelseglädje? Älskar du att leka, leda och skapa trygghet i grupp? Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team av barn- och ungdomsinstruktörer i Lysekil.
Om Nordic Wellness
Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedjor med närmare 400 klubbar och närmare 500 000 medlemmar. Hos oss möts människor i alla åldrar - för att träna, växa och må bra tillsammans. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Vi tror på att träning ska vara kul, tillgänglig och något man längtar efter - även som barn. Därför har vi skapat ett inspirerande kursupplägg inom barngympa som bygger på våra värdeord: FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER.
Om rollen
Som barn- och ungdomsinstruktör leder du rörelseklasser för barn i olika åldrar på helgerna. Du är den som sätter tonen i gruppen - med glädje, engagemang och trygghet. Klasserna hålls i kursformat under ca 14 veckor per termin (höst/vår), inklusive prova-på-tillfällen och avslutande show. Du håller vanligtvis i 1-3 klasser per helg, beroende på klubbens behov.
Vi söker dig som:
Har energi, inlevelse och ett stort hjärta för barn
Kan leda en grupp med värme, fantasi och lekfullhet
Förstår att rörelseglädje är viktigare än perfekt teknik
Gärna har erfarenhet av att arbeta med barn (men det är inget krav)
Är ansvarstagande, kommunikativ och trygg i dig själv
Vi erbjuder:
Utbildning inför kursstart - du behöver inte kunna allt från början
Ett roligt och meningsfullt extrajobb med utrymme att utvecklas
Ett team där vi lyfter varandra - både på och utanför golvet
En arbetsmiljö där våra värdeord genomsyrar allt vi gör
Plats: Nordic Wellness, Lysekil Arbetstid: Helger, 1-3 klasser per helg Period: Ca 14 veckor per termin (höst/vår)
Ansök nu!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7393808-1895107". Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Nordic Wellness Lysekil (visa karta
)
453 34 LYSEKIL Arbetsplats
Nordic Wellness Jobbnummer
9799908