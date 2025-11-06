Barn- och ungdomsinstruktörer till Nordic Wellness Lund
2025-11-06
Bli barn- och ungdomsinstruktör hos Nordic Wellness Lund, Löddeköpinge och Kävlinge
Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedjor med över 350 gym runt om i landet. Vi erbjuder ett brett utbud av träning, hälsa och välmående för alla åldrar. Vill du förmedla träningsglädje och älskar att jobba med barn?
Just nu söker vi instruktörer till våra koncept inom barngympa.
För oss på Nordic Wellness är det viktigt att rörelse och träning förknippas med glädje. Något som får dig att må bra och som du längtar efter att göra. Vi tror på att vi är födda att röra på oss och att det är viktigt att inspirera barn och unga till rörelse! Våra instruktörer är utbildade för att kunna inspirera och engagera barnen och skapa positiva upplevelser varje gång.
Brinner du för att inspirera barn till rörelseglädje? Älskar du att leka, leda och skapa trygghet i grupp? Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team av barn- och ungdomsinstruktörer i Lund, Löddeköpinge och Kävlinge
Kävlinge Junior dance 4-5 år & 6-8 år (arbete på söndagar)
Lund St lars Junior gympa 2-3 år, 4-5 år & 6-8 år (arbete på lördagar)
Löddeköpinge Junior gympa 2-3 år, 4-5 år & 6-8 år (arbete på söndagar)
Om rollen
Som barn- och ungdomsinstruktör leder du rörelseklasser för barn i olika åldrar på helgerna. Du är den som sätter tonen i gruppen - med glädje, engagemang och trygghet. Klasserna hålls i kursformat under ca 14 veckor per termin (höst/vår), inklusive prova-på-tillfällen och avslutande show. Du håller vanligtvis i 1-3 klasser per helg, beroende på klubbens behov.
Vi söker dig som: - Kan leda, inspirera, ha kul och skratta med en grupp barn - Har inlevelseförmåga och fantasi - Har ett genuint intresse för barn, träning och hälsa - Förstår att rörelse är viktigare än perfekt teknik - Gärna har erfarenhet sedan tidigare med att arbeta med barn
Som instruktör är du klubbens och Nordic Wellness ansikte ut emot våra medlemmar. Entusiasmerande, glädjespridare och stark personlig utstrålning krävs i rollen. Här gäller det att förmedla träningsglädje och få andra att skratta och ha kul.
Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med högt i tak. Det finns stort utrymme att utvecklas i företaget. Inför kursstart får du givetvis utbildning utav oss. Arbetstiden är förlagd på helger och som instruktör håller du i 1-3 klasser per helg beroende på klubb och behov. Vår barn- och ungdomsverksamhet är upplagd i kursformat så du arbetar ca 14 veckor per termin (höst och vår) där "prova på" dagar, kursen samt show är inräknat.
Information om tjänsten och processen - Du binder dig att hålla grupper i minst två terminer (vår och höst 2026) - Ska kunna jobba på helger där grupperna ligger - Går du vidare i processen kommer du behöva skicka in en film där du visar att du passar i den rollen du söker
Datum för utbildning
Junior gympa utbildning i Göteborg 6-7/12.
Junior dance utbildning i Malmö 13-14/12
För frågor: kontakta Gruppträningskoordinator Jeanette Jörgensen på jeanette.jorgensen@nordicwellness.se
Sista ansökningsdag är 30/11. Vi arbetar löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
