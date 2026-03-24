Barn- och ungdomsinstruktörer till Nordic Wellness Göteborg

Sportlife M W AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg
2026-03-24


Bli barn- och ungdomsinstruktör hos Nordic Wellness Göteborg!
Brinner du för att inspirera barn till rörelseglädje? Älskar du att leka, leda och skapa trygghet i grupp? Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team av barn- och ungdomsinstruktörer i Gympa!
Om Nordic Wellness
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 400 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal - och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har närmare 550 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Vi tror på att träning ska vara kul, tillgänglig och något man längtar efter - även som barn. Därför har vi skapat ett inspirerande kursupplägg inom barngympa som bygger på våra värdeord: FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER.
Om rollen
Som barn- och ungdomsinstruktör leder du rörelseklasser för barn i olika åldrar på helgerna. Du är den som sätter tonen i gruppen - med glädje, engagemang och trygghet. Klasserna hålls i kursformat under ca 14 veckor per termin (höst/vår), inklusive prova-på-tillfällen och avslutande show. Du håller vanligtvis i 1-3 klasser per helg, beroende på klubbens behov.
Du behöver kunna på utbildning den 6-7 juni i Göteborg. Samt delta på en audtion den 15 april.
Vi söker dig som:

Har energi, inlevelse och ett stort hjärta för barn

Kan leda en grupp med värme, fantasi och lekfullhet

Förstår att rörelseglädje är viktigare än perfekt teknik

Gärna har erfarenhet av att arbeta med barn (men det är inget krav)

Är ansvarstagande, kommunikativ och trygg i dig själv

Vi erbjuder:

Utbildning inför kursstart - du behöver inte kunna allt från början

Ett roligt och meningsfullt extrajobb med utrymme att utvecklas

Ett team där vi lyfter varandra - både på och utanför golvet

En arbetsmiljö där våra värdeord genomsyrar allt vi gör

Plats: Nordic Wellness, Göteborg (flera olika klubbar) Arbetstid: Helger, 1-3 klasser per helg Period: Ca 14 veckor per termin (höst/vår)
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER

Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7451755-1909984".

Arbetsgivare
Sportlife M W AB (org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Gustaf Dalénsgatan 13 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Arbetsplats
Nordic Wellness

Jobbnummer
9816125

