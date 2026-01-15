Barn- och ungdomsbibliotekarie sökes till Aneby kommun
2026-01-15
Brinner du för berättelser, barnrätt och läsfrämjande? Vill du bidra till en meningsfull fritid för unga? Vi söker en driven och engagerad barn- och ungdomsbibliotekarie till Aneby bibliotek och du är varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsbeskrivning
Utöver sedvanligt biblioteksarbete ligger tjänstens fokus på att förstärka bibliotekets verksamhet riktad till unga (10-16 år) på deras fritid. Tillsammans med befintlig barnbibliotekarie planerar, genomför och utvärderar du aktiviteter och har ansvar för att utveckla verksamheten samt att presentera bibliotekets mediebestånd för målgruppen unga. Aneby bibliotek har ett nära samarbete med fritidsgården i Aneby och i tjänsten ingår att arbeta där en kväll i veckan.
Utöver detta består arbetsuppgifterna av att:
• bemanna biblioteket, vägleda och inspirera bibliotekets besökare
• arbeta läsfrämjande, både på biblioteket och uppsökande på andra platser runtom i kommunen
• hålla i biblioteksvisningar och presentera inför en grupp
• samarbeta med skolor, fritidsgård och andra aktörer
• delta i och driva biblioteksutveckling tillsammans med kollegor
• aktivt medverka i övriga biblioteksuppgifter
Vem är du?
Vi söker en utbildad barn- och ungdomsbibliotekarie, som är trygg i sin roll och väl förankrad i uppdraget. Du behöver vara inlyssnande och på samma gång kreativ och se möjligheter utifrån ungas behov och förväntningar. Vi ser vidare att du:
• bidrar till ett positivt och utvecklande arbetsklimat
• ser möjligheter i förändring och utveckling
• lyssnar och kommunicerar, är utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang
• har lätt för att bemöta människor och trivas med en omväxlande arbetsdag
Det är meriterande om du har erfarenhet av biblioteksarbete med unga (10-16 år).
Om arbetsplatsen
Aneby kommun är beläget på Småländska Höglandet med knappt 7 000 invånare. Kommunens övergripande mål är Ett gott liv i en hållbar och växande kommun och är en arbetsplats där sammanhållning och samarbete är viktigt. Vi tar avstamp i en värdegrund som bygger på öppenhet, utveckling och ansvar.
Aneby bibliotek ligger mitt i tätorten och ses av många som ett vardagsrum, öppet varje dag tack vare Meröppet. Vi vill att man som besökare alltid ska känna sig välkommen och hitta det man förväntar sig av allas vårt bibliotek. Verksamheten genomförs på biblioteket men också runtom i kommunen, i samverkan med många olika aktörer. Fyra personer arbetar här, varav en ska vara tjänstledig under ett år.
På Aneby bibliotek har du stor möjlighet att påverka och utveckla hela vår verksamhet utifrån mål och visioner!
Läs mer om hur det är att arbeta i Aneby kommun på aneby.se/jobbahososs
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten är på 80%, fördelad med 65% arbete på biblioteket och 15% på fritidsgården.
Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden. Vid intervju ber vi dig ta med relevanta dokument.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen
Bibliotekarie
Sanna Godenäs sanna.godenas@aneby.se
