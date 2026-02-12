Barn- och elevhälsan söker skolkurator till grundskolan Stenungsund
Stenungsunds kommun / Kuratorjobb / Stenungsund Visa alla kuratorjobb i Stenungsund
2026-02-12
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsunds kommun värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö samt mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I kommunen utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Vill du vara med och göra skillnad för elever? Vi söker nu 1-2 engagerade skolkuratorer som vill bidra till att skapa trygga, inkluderande och hälsofrämjande lärmiljöer för våra elever på F-6.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som skolkurator i Stenungsunds kommun är du anställd av centrala barn- och elevhälsan och ingår i en tvärprofessionell skolområdesgrupp som leds av en av enhetscheferna för barn- och elevhälsan. Du har din huvudsakliga arbetsplats på en eller flera skolenheter och arbetsleds där av rektor.
Enhetschef har ett nära samarbete med skolområdets rektorer och arbetar för att leda elevhälsan för likvärdighet och kvalitet.
Som skolkurator ingår du även i en professionsgrupp med övriga skolkuratorer som träffas regelbundet för att arbeta med systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, erfarenhets- och kunskapsutbyte samt kollegial- och extern handledning.
Hos oss är du som skolkurator en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar nära både rektor, lärare och övrig personal. Ditt arbete är huvudsakligen förebyggande och hälsofrämjande, med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål både kunskapsmässigt, socialt och emotionellt, genom att tillämpa psykosocial kompetens på flera nivåer.
Du arbetar på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och bidrar aktivt i skolans tvärprofessionella mötesforum. I rollen ingår även att initiera och driva samverkan med socialtjänsten samt med hälso- och sjukvården vid behov.Arbetsuppgifter
* Ingå i aktuella skolenheters/skolenhets elevhälsoteam och där bidra med ett psykosocialt perspektiv
* Driva hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
* Genomföra kartläggningar och analyser kring elevers sociala lärmiljö, t ex utifrån en elevs frånvaro
* Vara en aktiv del i det systematiska kvalitetsarbetet på både enhets-, verksamhets- och professionsnivå
* Bistå rektor i kränkningsutredningar och upprättande av planer mot diskriminering och kränkande behandling
* Delta i undervisning kring ANDTS, normkritik, sexualitet, samtycke och relationer
* Uppmärksamma och stötta elever i utsatta situationer, genomföra bedömningssamtal samt hänvisa vidare vid behov
* Ta ett särskilt ansvar för samverkan med socialtjänst och vårdKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Har erfarenhet av att arbeta som skolkurator eller annat psykosocialt arbete med barn och unga
* Är relationsskapande, lyhörd och har ett salutogent och systemteoretiskt förhållningssätt
* Är bekväm med att arbeta såväl med enskilda elever, elevgrupper och skolans personal
* Är trygg i din profession och trivs med att arbeta i tvärprofessionella team
* Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt är bekväm med digitala verktyg och kan navigera mellan olika IT-miljöer
* B-körkort krävs
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete där du varje dag gör skillnad tillsammans med kompetenta och engagerade elevhälsokollegor, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i din profession tillsammans med andra skolkuratorer. Hos oss får du en arbetsplats som värdesätter inkludering, samarbete och driver utveckling för elevers lärande och hälsa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske i två steg. Planerat datum för första digital intervju är 20/3. Blir en andra intervju aktuellt kommer denna hållas fysiskt på plats den 27/3.
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305723". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
Enhetschef barnelev
Ulrika Ewergårdh ulrika.ewergardh@stenungsund.se 0303-738 194 Jobbnummer
9738497