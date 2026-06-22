Barista till vårt italienska café och gelateria i Malmö

Bar TGL Italia AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-06-22


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Barista sökes till Bar Italia i Västra Hamnen
Sedan 2004 har Bar Italia varit en central mötesplats i Västra Hamnen för alla som älskar genuin italiensk matkultur. Vi är stolta över att leverera hantverksmässig gelato, aromatiskt kaffe och italienska rätter med fokus på högsta kvalitet och personlig service.
Vi expanderar nu vårt team och söker en passionerad kollega som vill bidra till vår varma atmosfär.
VIKTIGT: KRAV PÅ BARISTAKUNSKAP
Vi söker nu en erfaren barista. För att trivas i rollen är du helt trygg i hanteringen av espressomaskin och kvarn, och du tummar aldrig på kvaliteten.
Vi söker dig som:
• Är ambitiös och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
• Är en lagspelare som sprider positiv energi i teamet.
• Har erfarenhet från café- eller restaurangbranschen.
• Är flexibel och kan arbeta varierande tider, inklusive kvällar och helger.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Arbetsuppgifter
• Servering av gelato, mat och kaffe på professionell nivå.
• Kassahantering och proaktiv kundservice.
• Tillredning av enklare rätter och drycker.
• Ansvar för att caféet och gelaterian alltid är i toppskick.
Vi erbjuder: En inspirerande arbetsplats i en av Malmös vackraste miljöer, där du blir en del av ett sammansvetsat gäng med stor kärlek till Italien.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: contact@baritalia.se

Arbetsgivare
Bar TGL Italia AB (org.nr 559011-8070)
Scaniaplatsen 3 (visa karta)
211 17  MALMÖ

Arbetsplats
Bar Tgl Italia AB

Jobbnummer
9973977

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