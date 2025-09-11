Barista till Örnsköldsvik 5h/veckan
2025-09-11
Älskar du kaffe lika mycket som vi? Vi söker Baristor som vill sprida kaffeglädje varje dag!
Som Barista på Espresso House, Sveriges ledande cafékedja, får du vara med i en tempofylld miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Givetvis blir du del av ett fantastiskt team där vi har kul bakom baren. Din allra främsta uppgift är att erbjuda våra gäster en kaffeupplevelse som överträffar deras förväntan!
Vad erbjuder vi dig?
Flexibelt schema och arbetstider förekommer under dag, kväll och helg.
Utvecklingsmöjligheter inom Espresso House Academy.
Personalrabatt i alla våra shopar, i alla länder!
Tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning.
Ekonomisk trygghet i form av extra ersättning från oss under din föräldraledighet.
Hur vet du att du är den vi söker?
• Jo, du är nyfiken på människor, gillar det här med sälj och service och är den som sätter laget före jaget..
• Vi tror att du är tävlingsinriktad, initiativrik och drivs av utveckling.
• Du har snabbt till handling att berätta vad just du tycker, tänker och känner. Det säger oss att du är mån om både din, och andras, förbättring och kvalitet.
• Du älskar att ha kul på jobbet!
Join the brew crew!
Jobbet som Barista kräver inga förkunskaper, vi utbildar våra nya medarbetare till Baristor! För att börja jobba som Barista behöver du vara myndig. Är du minderårig kan du i stället söka tjänsten som Host, håll koll på hemsidan när nya tjänster läggs upp. Det är meriterande om du tidigare jobbat som cafébiträde, butiksbiträde eller inom service tidigare.
I rollen kommer du göra goda drycker, bereda och servera fika. Du ser till att shopen är härligt välkomnande, ren och prydlig så som du själv skulle vilja ha det. Och du, tillsammans med dina kollegor, ser till att ni har det bra bakom baren!
Låter det här kul? Sök direkt, vi kollar ansökningar löpande! Om du går vidare kommer ett litet test också, inget krångligt, bara en del av vägen framåt.
Let us brew our future together! Ersättning
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Espresso House Sweden AB
(org.nr 556507-7160), http://www.espressohouse.se Arbetsplats
Espresso House Jobbnummer
9504051