Bärgare för lätt och tungbärgning, Kranbilsförare samt TMA chaufför
Götenebärgarn AB / Fordonsförarjobb / Götene Visa alla fordonsförarjobb i Götene
2025-08-20
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götenebärgarn AB i Götene
Vi på Götenebärgaren AB söker nu efter ny medarbetare.
Vi är ett litet familjeföretag där vi arbetar tillsammans som ett team.
Vi erbjuder dig ett varierande arbete, ingen dag är sig lik.
Vi bedriver bärgnings verksamhet både lätt och tungt men utöver den så utför vi godstransporter, kran lyft och TMA körningar både för att skydda trafikanter och dina kollegor men även för entreprenad.
Du som söker ska vara serviceinriktad med kund focus, lösningsfokuserad, ansvarsfull och stresstålig. Du ska trivas med att arbeta självständigt och kunna vara en del i ett team. Du kommer utföra lättare reparationer både på lätta och tunga fordon.
Du ska vara öppen för att lära dig nya arbetsuppgifter då fordon och branschen ändras hela tiden.
Du behöver vara teknikintresserad och ha digital kompetens då vi arbetar i ett digitalt ekosystem tillsammans med larmcentraler och all rapportering sker via appar på telefonen.
Vi söker dig som har C-kort och YKB kanske har läst fordonsprogrammet, arbetat som mekaniker inom personbil eller tunga fordon varit verksam inom transport eller bärgare.
Du ska kunna arbeta i skift, det förekommer jour nattetid och helg.
Du måste kunna vara flexibel då arbetstiderna kan ändras snabbt under dagen.
Vi ser att du som söker har en sund livsstil och god fysik då jobbet kan vara väldigt fysiskt och psykiskt krävande.
Vi hoppas både på kvinnliga och manliga sökande.
Vi sätter stor vikt på personlig lämplighet. Du bör vara bostad i närheten av stationen i Götene.
Rekrytering sker fortlöpande!
Vi söker en till tillsvidare tjänst med 6 månaders provanställning samt en som behovs personal.
Vi ser i fram emot din ansökan
Hälsningar Robin och Emma
Krav på erfarenhet och kompetens
• Körkortsbehörighet C och YKB
• Goda fordonskunskaper
• God svenska i tal och skrift
• God engelska i tal och skrift
Meriterat:
• God lokal kännedom
• APV, främst certifiering från Trafikverket 2.1.
• CE-körkort
• Tyska i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet av bärgning
• Kranutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: emma@gotenebargarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götenebärgarn AB
(org.nr 559441-7429) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9468207