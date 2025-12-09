Bärförsäljare vid butik - 2026 Sommarjobb
Fru Bär AB / Butikssäljarjobb / Ängelholm Visa alla butikssäljarjobb i Ängelholm
2025-12-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fru Bär AB i Ängelholm
, Höganäs
, Klippan
, Helsingborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bli vår nästa bärsäljare utanför butiker i södra Sverige.
Arbetsbeskrivning.
Vi erbjuder ett socialt arbete utomhus som säljare där ni kommer vara vårt ansikte utåt och ansvara för försäljning av färska bär i anslutning till en livsmedelsbutik.
En säljare hos oss kännetecknas av ett stort engagemang i kunden. Du gillar att möta människor i ett högt tempo och ge den bästa servicen till alla våra kunder. För oss är det viktigt att du är social, trevlig, ansvarsfull och noggrann.
Vi prioriterar dig som har en god servicekänsla, är vältalig, arbetsvillig och är bra på huvudräkning.
Anställningsvillkor:
Dagtidstjänst från ca. 1 maj till ca slutet av juni. Visstidsanställning deltid 45-60%. Eller mer enligt överenskommelse.
Sommarjobb, från ca 1 maj till ca slutet av augusti. Visstidsanställning deltid 12,5-25%. Eller mer enligt överenskommelse.
Schemalagd arbetstid via en app.
Lön enligt Handels kollektivavtal.
Gärna snus och rökfri.
Ansökningar görs endast via vår hemsida http://www.frubar.se
Se mer om de olika tjänsterna på hemsidan.
Vi har försäljningsplatser i hela södra Sverige.
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi tror på varje individs potential att lära och utvecklas. Hos oss får du den hjälp som behövs för att utvecklas som säljare.
Vi ser fram emot din ansökan, in och sök ett välbetalt sommarjobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fru Bär AB
(org.nr 556676-9351), http://www.frubar.se Jobbnummer
9635632