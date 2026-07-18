Barberare sökes till The Chairman Barber i Vasastan
Ghasemi Barber AB / Hälsojobb / Botkyrka Visa alla hälsojobb i Botkyrka
2026-07-18
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ghasemi Barber AB i Botkyrka
Barberare sökes – The Chairman Barber, Vasastan
Om jobbet
The Chairman Barber söker en skicklig och serviceinriktad barberare till vår nyöppnade salong i Vasastan, Stockholm.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av herrklippning och skäggtrimning.
Är noggrann, punktlig och trevlig mot kunder.
Kan arbeta självständigt.
Talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid.
Trevlig arbetsmiljö.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
Arbetsplats:
The Chairman Barber
Ynglingagatan 18, 113 47 StockholmPubliceringsdatum2026-07-18Så ansöker du
Skicka CV eller kontakta oss på:arefghasemi225@icloud.com
📞 070 443 66 15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Skicka CV eller kontakta oss på: 📞 070 443 66 15
E-post: arefghasemi225@icloud.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ghasemi Barber AB
(org.nr 559524-0648)
Kanslivägen 11 (visa karta
)
146 37 TULLINGE Jobbnummer
10006007