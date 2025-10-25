Barberare sökes till legendarisk barbershop i Åre
2025-10-25
Tack vare ett växande kundantal söker vi en skicklig barberare till oss på Den Gamle Rakmästaren.
Vi söker dig:
En man med stadig hand, varmt hjärta och kärlek till hantverket. Som har erfarenhet av klippning och rakning.
Vi erbjuder:
En unik arbetsplats med charm
Lön efter erfarenhet
Deltagande i trevliga lokala evenemang
Period: 13 december - 1 maj (vintersäsongen)
Plats: Stationsvägen 18, Åre
Tjänst: Barberare / Rakmästare (heltid)
Anställningsform: Anställning eller stoluthyrning. Beroende på vad som passar dig bäst.
Är en erfaren barberare med passion för det klassiska hantverket
Ta emot kunder som gäster i ett gammalt helgedom av hantverk
Vara en del av en levande barberarlegend
Platserna är begränsade - vi går vidare med ansökningar löpande, så vänta inte för länge. Fullt är fullt.
Vill du vara med och föra legenden vidare?
Skicka din motivering och en kort presentation om dig själv.
Mer info: rakmastaren.se / @rakmastaren
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: klippkungen@rakmastaren.se
Detta är ett heltidsjobb.
Stationsvägen 18
837 52 ÅRE
Klippkungen Raðulfr I
Ralph den Dekker klippkungen@rakmastaren.se 0703193293
