Barberare sökes till legendarisk barbershop i Åre
Hos Den Gamle Rakmästaren AB / Hälsojobb / Åre Visa alla hälsojobb i Åre
2025-11-01
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hos Den Gamle Rakmästaren AB i Åre
Barberare sökes till legendarisk barbershop i Åre
Tack vare ett växande kundantal söker vi en skicklig barberare till oss på Den Gamle Rakmästaren - en plats där tradition, precision och stolthet lever vidare.
Vi söker dig:
En stadig hand, varmt hjärta och kärlek till hantverket. Du har erfarenhet av klassisk klippning och rakning - och uppskattar atmosfären och det manliga karaktären i den gamla barberartraditionen.
Hos oss arbetar du i en miljö som andas historia, där varje kund tas emot som en gäst i ett gammalt tempel av hantverk. Du trivs med att föra vidare en tidlös tradition och möta gäster med värme, noggrannhet och stil.
Vi erbjuder:
En unik arbetsplats med charm och själ
Lön efter erfarenhet
Deltagande i lokala evenemang och legendariska tillställningar
Period: 13 december - 1 maj (vintersäsongen)
Plats: Stationsvägen 18, Åre
Tjänst: Barberare / Rakmästare (heltid)
Anställningsform: Anställning eller stoluthyrning - beroende på vad som passar dig bäst.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Utföra klippning och rakning enligt klassisk barberarkonst
Ta emot kunder i vår historiska miljö
Vara en del av en levande legend
Platserna är begränsade - vi går vidare med ansökningar löpande, så vänta inte för länge.
Vill du vara med och föra legenden vidare?
Skicka din motivering och en kort presentation om dig själv.
Mer info: rakmastaren.se / @rakmastaren Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: klippkungen@rakmastaren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Barberare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hos Den Gamle Rakmästaren AB
(org.nr 559534-6445)
Stationsvägen 18 (visa karta
)
837 52 ÅRE Kontakt
Klippkungen
Ralph den Dekker klippkungen@rakmastaren.se 0703193293 Jobbnummer
9584339