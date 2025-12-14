Barberare sökes till barbershop i Göteborg

Crownking / Hälsojobb / Göteborg
2025-12-14


Vi söker en erfaren barberare till vår barbershop i Göteborg.

Arbetsuppgifterna består av herrklippning, skäggtrimning och kundservice.
Du ska kunna arbeta självständigt och ge kunderna bästa möjliga service.

Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse
• Bra arbetsmiljö
• Lön enligt avtal

Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post
eller telefon: 0700066347
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: salam-frisor@live.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barberare Göteborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Crownking
Gibraltargatan 68 (visa karta)
412 58  GÖTEBORG

Jobbnummer
9643199

