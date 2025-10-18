Barberare Deltid hos Troy, Barber i Djursholm
Barberare - Deltid hos Troy, Barber (Djursholm, Danderyd kommun)
Arbetsgivare: Troy, Barber
Plats: Djursholm Torg, Danderyd kommun, Stockholm
Anställningsform: Deltid
Start: Snarast möjligt
Publiceringsdatum: 2025-10-18

Om företaget
Jag heter Troy och arbetar på Troy, Barber, en modern och trevlig barbershop vid Djursholm Torg i Danderyd.
Vi erbjuder klippning, rakning och skäggtrimning med hög kvalitet och personlig service.
Om jobbet:
Vi söker en barberare på deltid som vill arbeta tillsammans med oss.
Du ska kunna klippa hår, raka och forma skägg på ett professionellt sätt.
Vi söker någon som är social, noggrann och gillar att ge kunder bra service.
Krav och önskemål:
Erfarenhet som barberare eller frisör
God servicekänsla
Talar svenska eller engelska
Noggrann och punktlig
Vi erbjuder:
Deltidsarbete (antal timmar enligt överenskommelse)
Trevlig arbetsmiljö
Bra lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
E-postadress: info@troybarber.se
eller troyb0702@gmail.com
Telefon / SMS: 073-895 26 53
Adress: Troy, Barber - Djursholm Torg, Danderyd kommun
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan via e-post, SMS eller komma förbi salongen för att träffa mig, Troy.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: troyb0702@gmail.com

Omfattning
