Bar- och serveringsansvarig till Urbant Smak - modernt kök & bar

Urbant Smak AB / Servitörsjobb / Växjö
2025-11-12


Urbant Smak söker en engagerad medarbetare till vårt team!

Vi letar efter dig som brinner för service, har känsla för detaljer och trivs i ett socialt och högt tempo.
Du är trygg i mötet med gäster, gillar att ta ansvar och har gärna tidigare erfarenhet från restaurangbranschen - särskilt från bar eller servis.
Erfarenhet är önskvärt, men rätt personlighet och inställning väger alltid tyngst.

Tjänsten är på 80 %, med arbete främst kvällar och helger.
Vi erbjuder en modern arbetsplats i hjärtat av Växjö där mat, dryck och människor står i centrum.

Skicka en kort presentation och dina kontaktuppgifter till:
info@urbansmak.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@urbansmak.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Bar & Servering".

Arbetsgivare
Urbant Smak AB (org.nr 556982-2975), http://www.urbansmak.com
Västergatan 6 (visa karta)
352 30  VÄXJÖ

Kontakt
Restaurangchef
Charly Villabona
info@urbansmak.com

Jobbnummer
9602133

