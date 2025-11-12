Bar- och serveringsansvarig till Urbant Smak - modernt kök & bar
2025-11-12
Urbant Smak söker en engagerad medarbetare till vårt team!
Vi letar efter dig som brinner för service, har känsla för detaljer och trivs i ett socialt och högt tempo.
Du är trygg i mötet med gäster, gillar att ta ansvar och har gärna tidigare erfarenhet från restaurangbranschen - särskilt från bar eller servis.
Erfarenhet är önskvärt, men rätt personlighet och inställning väger alltid tyngst.
Tjänsten är på 80 %, med arbete främst kvällar och helger.
Vi erbjuder en modern arbetsplats i hjärtat av Växjö där mat, dryck och människor står i centrum.
Skicka en kort presentation och dina kontaktuppgifter till:info@urbansmak.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@urbansmak.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Bar & Servering". Arbetsgivare Urbant Smak AB
(org.nr 556982-2975), http://www.urbansmak.com
Västergatan 6 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Kontakt
Restaurangchef
Charly Villabona info@urbansmak.com Jobbnummer
9602133