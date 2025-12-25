Bar och servis till Brasserie Nòr & Quality Hotel Match (copy)
2025-12-25
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 16.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Nu söker vi på Quality Hotel Match vår nästa medarbetare till Brasserie Nòr
Älskar du att möta gäster, överträffa förväntningar och skapa minnesvärda upplevelser?
Har du ett genuint intresse för mat och dryck och sätter värde på att tillhöra ett team?
Då är du kanske vår nästa service kollega!
Vem är du?
• Du älskar att träffa nya människor och jobbar aktivt för att skapa positiva upplevelser för våra gäster.
• Du inser att sälj och service går hand i hand.
• Du trivs i en snabb och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
• Du är en problemlösare och tar hand om frågor, feedback och utmaningar med professionalism och ett leende.
• Du är lagspelare och sätter teamet först. Dina kollegor uppfattar dig som pålitlig och stöttande.
• 2 års erfarenhet av arbete i a la carte- restaurang.
• Flytande svenska eller engelska i tal & skrift. Övrig språkkunskap meriterande.
• Flexibilitet. Eftersom arbetet är mestadels kvällstid krävs flexibilitet att kunna arbeta kvällar, helger och helgdagar.
Vad vi erbjuder:
• En arbetsplats med varm och stöttande kultur, hos oss vinner och förlorar vi som lag. Vi jobbar trots allt med samma vision - Att öka livskvalitén för gäster och kollegor
• En miljö som är ever changing - Hos oss är inte en dag lik en annan, vi har alltid någonting kul på gång
• Personalförmåner enligt Strawberrys policy som innefattar bland annat frinätter och rabatter på våra hotell och enheter
• Stora möjligheter att utvecklas inom en stor och expansivt hotellkoncern
• Friskvårdsbidrag
• Tjänsten är tillsvidare, om 50%-80%.
Om Brasserie Nòr:
NÒR bjuder in till en minnesvärd "All day dining"-upplevelse där du hittar alla dina klassiska favoriträtter med en nypa nyfikenhet och en dos mod. Vi behandlar våra råvaror med största respekt och är stolta över att använda lokala och nordiska ingredienser för att skapa rätter som fångar smaker från olika årstider.
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser. Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Quality Hotel Match Jobbnummer
9663790