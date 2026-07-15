Bar & Eventpersonal till vår kund i Stockholms City
Inte Bara Post Bemanning AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-15
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SNABBFAKTA
Omfattning: Deltid, 60% eller möjlighet till heltid. Du utgår från butikens öppetider, jobb varannan lördag ingår. Ort: Stockholm City. Du utgår från kontoret, ej hybirdtjänst Startdatum: Augusti/September Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning
Nu söker vår kund en Bar- & Eventansvarig som vill bli en del av ett engagerat team och vara med och skapa minnesvärda kund- och eventupplevelser i en exklusiv retailmiljö.
Brinner du för service, värdskap och att skapa upplevelser utöver det vanliga? Vill du använda din erfarenhet från restaurang-, bar- eller hotellbranschen i en ny och spännande roll? Då kan det vara dig vi söker!
Annonsen är anonym. Vi delger givetvis vilket bolag det gäller om du går vidare i rekryteringsprocessen.
OM ROLLEN
Som Bar & Eventansvarig blir du en viktig del av verksamheten och ansvarar för den dagliga driften av butikens bar- och loungeytor samt planering, förberedelser och genomförande av butikens event. Du har en central roll i att säkerställa en förstklassig upplevelse för både kunder och gäster. Du arbetar nära butiksteamet, marknadsavdelningen och externa leverantörer för att skapa en professionell och välkomnande miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för den dagliga driften av butikens bar- och loungeytor
Säkerställa att bar- och serveringsytor alltid håller högsta standard
Hantera beställningar av dryck, konfektyr och förbrukningsmaterial
Planera och förbereda event tillsammans med marknadsavdelningen
Säkerställa att eventytor är förberedda före, under och efter varje arrangemang
Välkomna gäster och agera värd eller värdinna vid butiksevent
Arbeta proaktivt med att utveckla rutiner och arbetssätt kring bar och event
VEM ÄR DU?
Vi tror att du är en naturlig värd eller värdinna med ett professionellt och förtroendeingivande bemötande. Du är strukturerad, ansvarstagande och självgående, samtidigt som du har ett öga för detaljer utan att tappa helhetsperspektivet. Vidare är du lösningsorienterad, ligger steget före och trivs med många kontaktytor där ett prestigelöst samarbete är en självklar del av vardagen. Du trivs i miljöer där kvalitet, värdskap och detaljer står i fokus och motiveras av att skapa upplevelser som överträffar förväntningar.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Erfarenhet från hotell-, bar- eller restaurangbranschen
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Erfarenhet rån premium- eller lyxsegmentet är meriterande
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Detta är en direktrekrytering och du kommer bli anställd direkt hos vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. I denna rekryteringsprocess av Inte Bara Post Bemanning utförs gallring, telefonintervjuer samt personlighetstest om du går vidare till nästa steg i processen.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071758-2102422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://karriar.intebarapostbemanning.se
Sandhamnsgatan 63 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Jobbnummer
10003868